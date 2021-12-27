Ankara Tarihi Hamamönü Evleri nerede, Nasıl Gidilir? Ankara Hamamönü evlerinin özellikleri nelerdir?

15 ve 19. Yüzyıl Türk mimari anlayışına sahip yapıların bulunduğu bölgede; çeşitli yazlık, kışlık evler, camiler ve müzeler yer almaktadır. İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşını yazdığı tekkede yine Ankara Hamamönünde yer almaktadır. Tarihi seyir içinde birçok olaya tanıklık etmiş olan tarihi Hamamönü evleri, ziyaretçilerini adeta büyülemektedir.

Ankara Hamamönü evleri genellikle sade ve basit yapılarıyla dikkat çekmektedir. Çoğu 18 ve 19. Yüzyıl mimarisini yansıtan evler yenileme çalışmalarıyla günümüze kadar korunarak gelmiştir. Ankara’nın en eski yerleşim birimlerinden biri olan Hamamönü, ölmeden önce görülmesi gereken en önemli mekanlardan biridir.

Ankara Hamamönü Evlerinin Tarihçesi!

Ankara’nın Altındağ ilçesine bağlı bulunan Hamamönü, Türkiye’nin tarihi semtleri arasında yer almaktadır. Osmanlı ve Cumhuriyet’in ilk yıllarına ait yapılarla göz dolduran tarihi semt, adını 1440 yılında Oğuz Türkleri Bayındır Boyu beylerinden, Sultan II. Murat’ın Kadı Askeri Celalettin Karacabey tarafından yaptırılan hamamdan almıştır. Hamam ve imaret, ihtiyaç sahipleri, hastalar ve yolcular için kurulmuş bir çeşit sosyal tesis gibi planlamıştır. Günümüzde bu hamam hala bölgenin en önemli yapıları arasında yer almaktadır.

Ankara’nın tarihine ışık tutan tarihi Hamamönü semtinde; hanlar, konaklar, hamamlar, camiler, anıtlar, müzeler, türbeler ve daha birçok farklı mimari eser bulunmaktadır. Bölgenin en eski yapısı olan Karacabey Hamamı’nın yakınında İstiklal Marşı’nın yazarı Mehmet Akif Ersoy’un yaşadığı ev ve çok sık ziyaret ettiği Tacettin Dergâhı da bu semtte bulunmaktadır. Bölgenin belki de en önemli dini ve tarihi yapısı olan Tacettin Dergâhı, Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılmış ve 19826 yılında Sultan Abdülmecit’in talimatıyla restore edilmiştir. Tacettin Sultan Cami ve Dergâhı hem Osmanlı hem de Cumhuriyet tarihi içinde oldukça büyük bir öneme sahiptir. Özellikle Tacettin Dergâhı, İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı’nı yazdığı yer ve o dönemde yaşadığı ev olarak bilinmektedir. Bazı kaynaklara göre dergâhta gece geç saatlerde uyanarak, şiirlerini dergâhın duvarlarına yazdığı belirtilmiştir.

Ankara Hamamönü tarihi semti sınırlarının içinde Tacettin Dergahı ve Karacabey Hamamı’nın yanı sıra; İshak Ağa Konağı, Kabakçı Konağı, Karacabey Cami, Mehmet Çelebi Cami ve Tacettin Cami vb. birçok önemli mimari eserde bulunmaktadır. Osmanlı Türk motifleri ve Cumhuriyet dönemi Türk mimari özelliklerine göre inşa edilen evler ve tarihi mekanlar, başarılı restorasyon çalışmaları sayesinde günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır. Ziyaretçilerini adeta bir zaman tüneline davet eden tarihi Hamamönü, günümüzde Ankara’nın en çok turist çeken bölgelerinden biridir.

Ankara Hamamönü Evlerinin Mimari Özellikleri!

Ankara’nın en önemli seyahat rotalarından biri olan tarihi Hamamönü evleri, özellikle sade ve estetik yapılarıyla dikkat çekmektedir. Osmanlı’nın şehir kimliğine yönelik bilgiler veren tarihi evler aynı zamanda Cumhuriyet dönemine de tanıklık etmiş ve Türk şehirleşme tarihin adeta merkez noktalarından biri haline gelmiştir.

Neredeyse 15’inci yüzyıla kadar uzanan Hamamönü, 17 ve 18’invi yüzyıllar arasında inşa edilen dış sofalı evlerin yanı sıra bölgede yaygın olarak göze çarpan mimari özellikle iç sofalı evlerdir. Daha sonraki yıllarda yapılan dış sofalı evlerin büyük bir bölümünde sofalar evin odalarında da devam etmektedir.

Tarihi Hamamönü evlerinin avlusu genellikle taş ve toprak kaplı olarak yapılmıştır. Sokaklardan ilk olarak evin avlusuna girilir ve evin diğer bölümlerine bu avlulardan geçiş sağlanmaktadır. Tarihi evlerin alt katları genellikle ev işlerinin ve çeşitli hizmetlerin görülmesi için kullanılmıştır. Asıl yaşam alanı ise üst katlardır. Oturma ve yatak odaları evlerin en üst katında yer almaktadır. Ankara’nın, tarihi Hamamönü evleri genellikle yazlık ve kışlık bölümler iki farklı şekilde kullanılmıştır.

Yazlık odalar üst katta evin sofa denilen bölümlerinde yer alırken, selamlık denilen bölüm evin sokak tarafına ve çıkıntılı olan kısma inşa edilmiştir. Tarihi evlerde genellikle çıkmalı kısım; kalın ve dört köşeli tomrukların üst üste konulmasıyla yapılmıştır. Evlerin ahşap iskeletleri geleneksel yöntemlerle tuğla ve kerpiçle doldurulmuştur. Bunun yanı sıra evin dış yüzeyleri sıvasız bırakılmıştır.

Ankara Tarihi Hamamönü’nde Gezilecek Yerler!

Tarihi Hamamönü bölgesinde günümüzde birçok farklı etkinlik yapılabilmektedir. Özellikle tarihi alanları gezdikten sonra çevrede hizmet veren kafe ve restoranlarda mola verebilirsiniz. Tarihi atmosfer içinde geleneksel ve Ankara’ya özgü tatları deneyebilirsiniz. Bunun yanı sıra tarihi Hamamönünde gezilecek yerler; Gökay Vakfı Satranç Müzesi, Rahmi Koç Müzesi, Atatürk Binicilik Heykeli, Karacabey Hamamı, Ulucanlar Cezaevi Müzesi, Pirinç Han vb. birçok tarihi mekanı gezebilirsiniz.

Hamamönü tarihi evlerinde yılın belirli dönemlerinde gerçekleştirilen birçok farklı etkinliğe de katılarak tarihi Hamamönü semtini keşfedebilirsiniz.