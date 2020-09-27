Emziren Anneler Dikkat! Anne Sütünü Arttırmak İçin 5 Öneri

Emziren annelere çok önemli 5 öneri

Çoğunlukla yaz aylarında fazla kilolardan hızla kurtulma isteği yaygınlaşırken, çiçeği burnunda anneler de kısa sürede eski formlarına dönebilmek için sabırsızlanıp zayıflamaya yönelik diyetler uygulayabiliyor. Oysa bu durum annenin yanı sıra bebeğe de ciddi zarar verebiliyor.

Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Köşeli Şahin, bebeklerin özellikle ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslenmesinin son derece önemli olduğunu belirterek, buna karşın hızlı zayıflama çabasıyla uygulanan diyetlerin anne kadar bebeğini de olumsuz etkileyebildiğini vurguluyor. Özellikle emziren annelerin doğum öncesi formlarına dönmek için hızlı kilo verme çabasına girmemeleri gerektiğini vurgulayan Dr. Elif Köşeli Şahin, 5 önemli yaz önerisi ve uyarısında bulundu.

SIVI TÜKETİMİNİ ARTIRMAÜK ŞART

Yaz aylarında emziren her annenin günde 3-3,5 litre su içmesi şart. Bu hem annenin sağlığı hem de anne sütünü artırmak açısından çok önemli. Bunun yanında özellikle her emzirmeden sonra su, süt, şekersiz limonata, ayran gibi bir bardak sıvı tüketmeye özen gösterin.

HER GÜN SEBZE TÜKETİLMELİ

Zengin vitamin ve mineral içeriğiyle öne çıkan yeşil yapraklı sebzeler hem annenin vücudunu destekliyor, süt üretimini artırıyor hem de emzirme yoluyla bebeğin bağışıklığını güçlendiriyor. Ayrıca diyet dostu olan bu besinler sağlıklı zayıflamaya da katkı sağlıyor.

ÖDEM ATICI ÇAYLARA DİKKAT

Özellikle ödem atıcı çaylar ve kilo verdirmeyi vaat eden ilaçlar bu dönemde süte geçerek bebekte en basit haliyle büyüme gelişme geriliğine, daha ciddi olarak da hayati tehlikelere yol açan organ yetmezliklerine neden olabiliyor. Bu nedenle bu ürünlerden uzak durun.

TEK TİP BESLENİLMEMELİ

Bu dönemde denetimsiz olarak tek tip beslenme modellerini uygulamak annenin yetersiz beslenmesi sonucu saç, cilt, diş ve kemik problemlerine yol açabiliyor. Bazı diyetler bebeğin de yetersiz beslenmesine sebep olarak büyümeyi durdurabilmekle beraber, bazı besinlerin sürekli tüketimi sonucunda bebekte alerjik bulguların ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Emzirmenin kendisinin zaten bolca kalori harcattığını unutmayın ve hem bebeğinizin hem kendinizin sağlığını ilk planda tutarak düzenli ve dengeli beslenme tarzı benimseyin.

KİLO VERMEK İÇİN ACELE ETMEYİN

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Köşeli Şahin “Emzirme dönemi anne beslenmesinin en az hamilelik kadar özenli olması gereken bir dönem. Bu dönemde eğer bir diyet uygulamak istiyorsanız mutlaka bir beslenme uzmanı kontrolünde ilerleyin. Kilo vermek için acele etmeyin zira öncelik anne ve bebeğin sağlığı olmasıdır” diyor.

ANNE SÜTÜNÜ SAKLAMA KOŞULLARINA UYUN

Saklayacağınız anne sütünü poşetlere ayırın ve üzerine mutlaka tarih yazın, tarih sıralamasıyla dondurucuya dizin. Kullanacağınız zaman da en eski tarihten başlayarak çözdürün. Anne sütü buzdolabı rafında üç gün (tercihen 24 saat), buzlukta ise üç aya kadar saklanabiliyor. Oda sıcaklığında üç saat saklanabilse de, yaz sıcakları dolayısıyla kısa sürede tüketmeye dikkat edin. Anne sütünün içindeki proteinleri kaybetmemek için doğrudan ısıya maruz bırakmayın; çözdürme işlemini sıcak su içinde saklama poşetini bekleterek yapın.