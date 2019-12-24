27 Aralık Ruhu Başkent'e Çok Yakışacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile 4. Kolordu ve Garnizon Komutanlığı başta olmak üzere çeşitli kurum, kuruluş ve dernekler, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100. yıl dönümüne özel bir kutlama programı hazırladı.

BAŞKAN YAVAŞ’TAN TÜM BAŞKENTLİLERE DAVET

Atatürk’ün Ankara’ya gelişini tüm paydaşlarla ve Başkentlilerle birlikte kutlamak istediklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tüm vatandaşları etkinliklere davet etti.

Başkent’te kutlama programı 26 Aralık Perşembe günü başlayacak. İlk olarak Topraklık 50. Yıl Parkı’nda saat 20.00’da geleneksel Sinsin Ateşi yakılacak.

27 Aralık Cuma günü Anıtkabir’de düzenlenecek resmi törenlerin ardından saat 11.00’da Kara Harp Okulu ve Anıtkabir arasında Garnizon Koşusu, saat 13.30’da ise Hacı Bayram Camii-1. TBMM arasında Milli Mücadele Başlangıç Yürüyüşü gerçekleştirilecek.

Atatürk’ün 27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelişinde ilk karşılandığı nokta olan Dikmen Keklikpınarı’nda saat 13.45’te kutlama töreni, saat 14.20’de ise Dikmen Caddesi-Gar arasında 84. Büyük Atatürk Koşusu düzenlenecek.

SEYMEN ALAYI VE MANGA KONSERİ

Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde saat 15.00’da Genelkurmay Kavşağı’ndan başlayıp Atatürk Bulvarı boyunca devam edecek olan ve Ulus Atatürk Anıtı önünde son bulacak Seymen Alayı yürüyüşüne Başkentliler de katılacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da katılacağı kutlama programı daha sonra 27 Aralık Cuma günü Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenecek çeşitli etkinliklerle devam edecek.

“Kızılca Gün Bir Cumhuriyetin Doğuşu” tiyatral gösteri ile saat 19.00’da başlayacak etkinlikler, Atatürk Koşusu ile Liselerarası Resim Yarışması ödül töreni ve Manga grubunun konseriyle sona erecek.

27 ARALIK RUHUNA YAKIŞIR İŞ BİRLİĞİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi kutlama programı için Ankara Kent Konseyi ve Ankara Kulübü Derneği başta olmak üzere, üniversiteler, araştırmacılar ve STK’larla iş birliği yaparken, Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası içinde Türk Kızılay’ı ile birlikte 27 Aralık nedeniyle “Kan Bağışı Kampanyası” da başlattı.