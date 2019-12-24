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​Yurt İçi ve Yurt Dışı Yılbaşı Tatil Önerileri

İyisiyle kötüsüyle bir yılı daha geride bırakıyoruz. 2019’un son günlerini yaşadığımız bugünlerde ise yılbaşını evde geçirmek istemeyenleri tatlı bir telaş sardı.

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Birinci çinko, ikinci çinko, tombala! Eğer bu kelimeler sizi heyecanlandırmıyorsa biletall blog’un yurt içinden ve yurt dışından yılbaşı tatili önerilerine göz atmalısın.

Haydi Başlayalım!
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Uludağ, Bursa

Yılbaşı tatili ve kış tatili ile aynı anlama gelen Uludağ, bu seneki rotanız olabilir. Muhteşem pistlerinde kayacağınız, canlı atmosferinde eğlenceye doyacağınız ve teleferikleri ile harika manzaralarla tanışacağınız bir yer burası! Yılbaşında çokça tercih edilen Uludağ’da çok keyifli bir yılbaşı sizi bekliyor. Kim istemez ki yılın ilk günü bembeyaz bir manzara ile uyanmayı?

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Ayder Yaylası, Rize

Doğasının güzelliği ile binlerce kişiyi kendine aşık etmiş olan Ayder Yaylası, yılbaşında güzel manzaralar görmek isteyenleri çağırıyor. Yazın çokça gezilen bu bölge, karla kaplandığında ayrı bir güzellik kazanıyor.

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Kapadokya, Nevşehir

Yaz, kış, ilkbahar, sonbahar… Her mevsim birbirinden farklı ve güzel manzaralara sahip burası. Ürgüp, Göreme, Avanos hangi bölgesine giderseniz gidin çok güzel anılar biriktireceğiniz kesin. Peri bacalarının karlar altındaki muhteşem görünümü desek, hepinizi ikna ederiz sanırız.

Peri bacalarının muhteşem manzarasını görmek için geç kalma, biletini hemen al!

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Alaçatı, İzmir

Yaz turizmi ile her sene ismini çokça duyduğumuz Alaçatı’nın harika bir yılbaşı destinasyonu olduğunu söylesek şaşırır mısınız? Kış mevsiminde kapalı olan birçok mekanın yılbaşına özel olarak açıldığı Alaçatı, hareketli bir yılbaşı isteyenlere göre.

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Abant Gölü, Bolu

Ülkemizin en güzel yerlerinden bahsederiz de Abant Gölü’nden bahsetmemek olur mu? Hem İstanbul’a hem de Ankara’ya yakınlığı ile sene boyunca misafir açısından zengin olan bu bölge, görsel şölen sunan küçük patikaları ve buz tutan göl sayesinde nefesinizi kesecek manzaralara sahip.

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Kartepe, Kocaeli

Şimdi de sıra geldi diğerleri kadar popüler olmayan bir rotaya. Yılbaşı tatilinizde aradığınız şey huzur ve sakinlik ise burası sizin için ideal! Eğer canınız kayak yapmak istiyorsa merak etmeyin, kayak yapabileceğiniz 4 bin üzeri kişilik, 12 ayrı piste sahip Kartepe.

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Kiev

Listemizdeki bir başka başkent ise Kiev. Dnipro Nehri’nin donması ile muhteşem manzaralar ortaya çıkıyor. Sadece Kiev değil, Ukrayna’nın genel olarak ucuz bir ülke olduğunu söyleyebiliriz. Yani yurt dışı tatili istiyorum ama bütçem de çok değil diyenlerdenseniz bu şehri kaçırmayın deriz.

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Belgrad

Kış aylarında turizmin biraz azaldığı ve kalabalık olmayan şehrin güzelliğinin ortaya çıktığı bu zamanlarda Belgrad’ı ziyaret ettiğinize memnun olabilirsiniz. Şehrin ucuz bir yer olması ise yılbaşı tatili için Belgrad’ı ziyaret etmeniz için bir sebep daha.

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Bükreş

Kaleleri, meydanları, parlamento binası ile opera binası burada gezebileceğiniz birkaç yer sadece. Romanya’nın başkenti olan bu şehir, sanat, mimari, ticaret ve medya sektörünün buluştuğu, Orta Avrupa’nın en güzel şehirlerinden biri. 2020 yılına girerken bu şehri görmekten daha iyi plan ne olabilir ki?

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Varna

Bulgaristan’ın en güzel şehirlerinden biri olan Varna, yılbaşı tatili için tercih edebileceğiniz bir diğer alternatif. Bulgaristan’ın deniz başkenti sayılan Varna, sadece gezilecek yer olarak değil tadılacak lezzet olarak da çok zengin bir yer.

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Malta

Yılbaşı tatilinde yurt dışına çıkarım ama Akdeniz’den vazgeçemem diyenlere önerimiz ise Malta. Dünyanın en küçük ada ülkelerinden biri olan Malta, kış mevsiminden uzaklaşıp sıcak bir tatil yapmak isteyenlerin gidebileceği bir yer.

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Bagnkok

Yakınlarda bir yer olmasına gerek yok, ben bu tatil başka bir kültür tanımak istiyorum diyenleri ise Bagnkok’a alalım! Bu şehir, her bütçeye uygun oteller ve mekanlara sahip. Burada harcayacağınız miktarın Avrupa’dan daha az olacağını garanti edebiliriz! Bagnkok hakkında belirtmemiz gereken bir diğer şey ise sokak lezzeti açısından çok lezzetli olduğu, köri kokularının dolaştığı bu şehirden mutsuz dönmeyeceksiniz.

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Selanik

Mustafa Kemal Atatürk’ü doğduğu ve büyüdüğü evi görerek tarihi tarafı ile, panaromik şehir turu yaparak muhteşem manzaralarla tanışacağınız Selanik, yılbaşında birçok farklı zevke uygun bir yer. Aristoteles Meydanı’ndaki yılbaşı hareketliliğini ve renklerini gördüğünüzde iyi ki buraya gelmişim diyeceksiniz!

Selanik hep güzel ama karlar altında ayrı güzel! Biletini hemen al, bu görsel şöleni kaçırma!

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