​Yurt İçi ve Yurt Dışı Yılbaşı Tatil Önerileri

Bagnkok



Yakınlarda bir yer olmasına gerek yok, ben bu tatil başka bir kültür tanımak istiyorum diyenleri ise Bagnkok’a alalım! Bu şehir, her bütçeye uygun oteller ve mekanlara sahip. Burada harcayacağınız miktarın Avrupa’dan daha az olacağını garanti edebiliriz! Bagnkok hakkında belirtmemiz gereken bir diğer şey ise sokak lezzeti açısından çok lezzetli olduğu, köri kokularının dolaştığı bu şehirden mutsuz dönmeyeceksiniz.