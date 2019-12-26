İşkur Destekli Dış Ticaret Programında mezuniyet heyecanı yaşandı

8 Temmuz - 15 Ekim 2019 tarihleri arasında süren program kapsamında adaylar, 60 saat ders, 15 saatte uygulamalı eğitim aldı. Çoğunluğu, çeşitli üniversitelerin dış ticaret bölümlerinden yeni mezun olan öğrencilerden 10 kişi, eğitim sürecinde OSTİM’deki firmaların dış ticaret departmanlarında işe başladı.
“OSTİM bütün imkanlarını seferber etti”
OSTİM Dış Ticaret Koordinatörü Dr. Meral Gündüz adayların istihdamı konusunda da İŞKUR ile iş birliği yaptıklarını kaydetti. Gündüz, “Bu programı yapabilmek için ne ihtiyacımız varsa kurumun içinde veya dışında dahil olmak üzere OSTİM bütün imkanlarını seferber etti. Firmalarımız inandı, ‘Biz istihdam ederiz.’ dediler. İstihdam ettiler. Sonuçta çok doğal bir ekosistem içinde 3 buçuk aylık bir eğitimi programını OSTİM ailesiyle tamamladık.” dedi.
“Bölgemize katkı verecek”
OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem Arıcı, OSTİM’in doğal bir sanayi ekosistemi olduğunu vurguladı. Arıcı, “Firmalarımızın desteklemesi, farkındalığı, eğitim alan adayları istihdam etmeleri, onlara destek olmaları çok önemli. Programın hem bölgemize, hem firmalarımıza, hem de sektörlerimize katkı vereceğini düşünüyorum. Bu eğitimde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.
“Firmalara en önemli katkı; dış ticareti geliştirme”
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, bölgedeki firmaları uluslararası rekabette öne geçirmek için çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydetti. Bu çalışmalar kapsamında 7 sektörel kümelenmeye de ev sahipliği yaptıklarını vurgulayan Aydın, “Geçtiğimiz yıllarda ülkemizde yaşadığımız sıkıntılı ortamdan sadece konuşarak çıkılamayacağını biliyoruz. Bu nedenle ne yapabiliriz, firmalarımıza ne katabiliriz? Uzun yıllar kümelenme faaliyetiyle firmalarımızı belli başlıklarda toplayıp, onları uluslararası rekabette bir iki adım öne çıkartma çabasını sergiliyoruz. Kümelenmelerden çıkan güzel sonuçlar bizi heyecanlandırıyor. Firmalarımız bütün dünyada ne olup bittiğini, kendi firmalarıyla uluslararası firmaları mukayese etme imkanı buluyorlar. Son zamanlarda firmalarımıza yapılabilecek en önemli katkı; dış ticareti geliştirme.
Yaptığımız işin değer üretmesini, sonuç çıkartmasını istiyoruz. Bu işin eğitimini görmüş insanlar var iş bulamıyor. Çünkü uygulamalı eğitimi görmediği için cesareti ve özgüveni olmuyor. Firmalarla görüşerek, bir dış ticaret personeli çalıştırırsa işlerinin daha iyi olacağını düşündüğümüzü söyledik.” dedi.
Gençlere iş bulma ve dış ticareti öğretme, firmalara da dış ticaret departmanı çekirdeğini oluşturma gibi birçok başlığı bir araya getirerek, faydalı bir modeli hayata geçirdiklerini dile getiren Aydın, şunları söyledi: “Bunu da İŞKUR’dan bir destek alarak gerçekleştirdik. OSTİM Teknik Üniversitesindeki eğitim modeli de bu; Yapılacak işi, hayatta karşılaşacak sorunların çözümlerine dokunarak, çözerek, okuyarak, öğrenmek. Bu öğrenme metodunu da yap-öğren modeliyle yapmaya çalışıyoruz.”
“Dış ticaret önemli bir sektör”
Törene katılan Ankara Vali Yardımcısı Abdullah Dölek, OSTİM’in, Türkiye’nin güvenliğinde ve ekonomisinde önemli bir yeri olduğunu vurguladı. Dış ticaret eğitimi alan adayları tebrik eden Dölek, Türkiye’de üniversitelerin her yıl binlerce mezun verdiğini işaret etti.
Abdullah Dölek, “Bu mezunların arasından sizler gibi sertifika alan, geleceğe hazırlık yapanların işi hazır. Sizler ufku açık, güzel bir alan seçmişsiniz. Dış ticaret önemli bir sektör. Ülkenin kurtuluşunun da burada olduğunu biliyoruz. Sizleri tebrik ediyorum. Ülkemizin bayrağını dünyanın dört bir köşesinde dalgalandırın. Hem kendinize, hem etrafınıza, hem vatana ve millete daha çok faydanızın olabileceği bir sektörü seçmişsiniz. Sizleri yetiştirenleri kutluyorum.” dedi.
6 yeni pazara ihracat başladı
- Adaylar eğitimde, Dış Ticarete Giriş, Hedef Pazar Tespiti ve Analizi, Müşteri Bulma, Ticari Fırsatlar, Dijital Pazarlama, İhracatta Uluslararası Pazarlamanın Planlanması ve Hedef Pazar Seçimi, İşletmelerde Strateji Oluşturma, Farkındalık ve İçsel Motivasyon, Uluslararası Ödeme Şekilleri, Kişisel ve Kurumsal Değerler, Dış Ticaret Lojistiği, Teslim Şekilleri (yükleme, sevk biçimleri), Dış Ticarette kullanılan Belgeler (sevk evrakları), Ödeme biçimleri, Fiyatlama ve Gümrü Mevzuatı konularında ders aldı.
- Dış Ticaret Uzmanı Yetiştirme Projesi kapsamında 9 gönüllü eğitmen tarafından 23 üniversite mezunu adaya Temmuz - Ekim ayları arasında eğitim verilerek, uygulamalar yaptırıldı. KOSGEB, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) ve OSTİM Spare Parts gibi kurum ve kuruluşlara ziyaretler gerçekleştirildi. Proje kapsamında, 10 aday işe yerleştirildi. İşe yerleştirilen adaylar, daha önce ihracat yapılmayan 6 yeni pazara ihracat başlattı. 5 yeni pazarda görüşmeler sürüyor. Eğitime katılan adaylar, web sitesi ve sosyal medya geliştirme ve aktive etme süreçlerini gerçekleştirerek, firma içi ihracat iş süreçlerinde iyileştirmeler yaptı, ihracat kalitesi süreçlerine dahil oldu. İkili iş görüşmesi e-ticaret platform üyelikleri ve üyeliklerin etkin kullanılması süreçlerini yönetti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz