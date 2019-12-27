Ankara’da yılbaşı eğlence alternatifleri

2020 yılını neşeyle karşılamak isteyenler 31 Aralık gecesi için kendilerine uygun bir eğlence arayışına çoktan başladı. Kimilerimiz sakin aile arasında evde yapacakları kutlamalar için hazırlanırken kimilerimiz de daha kalabalık ortamlarda daha profesyonel eğlencelere katılmayı tercih ediyor.

Biz de Ankara’da kendi tarzına uygun bir yılbaşı eğlencesi arayan okurlarımız için birkaç program derledik. Gelin birlikte bakalım

İlk olarak yılbaşında sahnede ünlü bir ismi dinleyerek hatta belki konaklamalı bir programla girmek isteyenler için sanatçılı 2020 yılbaşı programlarından bahsedelim;

Meyra Palace Hotel – Alişan

Arabesk- fantezi müziğin en sevilen isimlerinden Alişan, 2020 yılbaşı akşamı Meyra Palace Hotel ‘de sevenleriyle buluşacak. Yılbaşı heyecanını bir geceyle bitirmek istemeyenler için konaklama fırsatları da sunan otel hem müzik hem eğlenceyle dolu bir gece yaşatacak.

Green Park Hotel – Şevval Sam

Bir başka ünlü isim de 31 Aralık akşamı Green park Hotel sahnesinde olacak. Güzel sesiyle dinleyenleri büyüleyen Şevval Sam ile yeni yılı karşılamak için bu programı tercih edebilirsiniz.

Sheraton Ankara - Hakan Altun

Şarkıları, sesi ve sahnesi ile hepimizin sevgilisi Hakan Altun da 2020 yılını Ankara’da karşılayacak ünlü isimlerden. Sheraton Ankara’da şehrin en eğlenceli akşamlarından birine katılmak isterseniz geç kalmadan rezervasyon yaptırmayı unutmayın.

Ankara’daki diğer otel alternatiflerinden bahsedecek olursak;

Samm Otel

Samm Otel cazz severleri yılbaşında da müziksiz bırakmayacak alternatif bir eğlenceyle karşınızda olacak. Coverangers, Meriç Çalışan ve Berk Kurdoğlu’nun sahne alacağı gecede lezzetli bir menü de sizi bekliyor olacak.

Raymar Otel

Süheyl Şahiner ve Orkestrasına solistler Sercan Karataş ve Rümeysa Ay’ın eşlik edeceği bir müzik şöleni de Raymar Otel’de Ankaralıları bekliyor olacak. Hem büyüklere hem küçüklere eğlenceli bir gece için tercihinizi Raymar Hotel’den yana yapabilirsiniz.

CK Farabi Hotel

Ankara’nın 2020 yılbaşında program yapan otellerinden biri de CK Farabi Hotel… Hüseyin Tatlıses ve Gizem Aydın’ın sahne alacağı gecede çekilişler, oryantal gösterileri, yemeklerle bir yılbaşı gecesinde beklenebilecek tüm aktiviteleri burada bulabilirsiniz.

Otel değil de ben daha samimi daha keyifli bir ortam arıyorum diyorsanız da;

Sarayköy Cennet Bahçesi

Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp yeni yılı sevdiklerinizle keyifle karşılamak için tercih edilebilecek en iyi alternatiflerden biri de Sarayköy Cennet Bahçesi… Güzel ortamı, eğlenceli canlı müziği ve tadı damağınızda kalacak lezzetleri kaçırmamak için rezervasyon yaptırabilirsiniz.

La Rossa

31 Aralık’ta şehirden kaçmak isteyenler için La Rossa ‘da iyi alternatiflerin içinde yer alıyor. Ambiyansı, eğlenceli programı ve leziz gala menüsü ile aradığınız kriterlere sahipse rezervasyon yaptırmakta geç kalmayın deriz.

Bu ve bunlar gibi daha onlarca alternatife ulaşabileceğiniz Ankara’nın yılbaşı portalı www.ankarayilbasi.com ‘da programların tüm detaylarına ulaşabilir, yılbaşında Ankara’da gerçekleşecek olan diğer 2020 programlarına göz gezdirebilirsiniz.

Meyra Palace Hotel – Alişan

Arabesk- fantezi müziğin en sevilen isimlerinden Alişan, 2020 yılbaşı akşamı Meyra Palace Hotel ‘de sevenleriyle buluşacak. Yılbaşı heyecanını bir geceyle bitirmek istemeyenler için konaklama fırsatları da sunan otel hem müzik hem eğlenceyle dolu bir gece yaşatacak.