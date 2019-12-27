Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 09:08 TSİ

Ankara’da yılbaşı eğlence alternatifleri

2020 yılını neşeyle karşılamak isteyenler 31 Aralık gecesi için kendilerine uygun bir eğlence arayışına çoktan başladı.

mask

Ankara’da yılbaşı eğlence alternatifleri

2020 yılını neşeyle karşılamak isteyenler 31 Aralık gecesi için kendilerine uygun bir eğlence arayışına çoktan başladı. Kimilerimiz sakin aile arasında evde yapacakları kutlamalar için hazırlanırken kimilerimiz de daha kalabalık ortamlarda daha profesyonel eğlencelere katılmayı tercih ediyor.

Biz de Ankara’da kendi tarzına uygun bir yılbaşı eğlencesi arayan okurlarımız için birkaç program derledik. Gelin birlikte bakalım

İlk olarak yılbaşında sahnede ünlü bir ismi dinleyerek hatta belki konaklamalı bir programla girmek isteyenler için sanatçılı 2020 yılbaşı programlarından bahsedelim;

Meyra Palace Hotel – Alişan

Arabesk- fantezi müziğin en sevilen isimlerinden Alişan, 2020 yılbaşı akşamı Meyra Palace Hotel ‘de sevenleriyle buluşacak. Yılbaşı heyecanını bir geceyle bitirmek istemeyenler için konaklama fırsatları da sunan otel hem müzik hem eğlenceyle dolu bir gece yaşatacak.

Green Park Hotel – Şevval Sam

Bir başka ünlü isim de 31 Aralık akşamı Green park Hotel sahnesinde olacak. Güzel sesiyle dinleyenleri büyüleyen Şevval Sam ile yeni yılı karşılamak için bu programı tercih edebilirsiniz.

Sheraton Ankara - Hakan Altun

Şarkıları, sesi ve sahnesi ile hepimizin sevgilisi Hakan Altun da 2020 yılını Ankara’da karşılayacak ünlü isimlerden. Sheraton Ankara’da şehrin en eğlenceli akşamlarından birine katılmak isterseniz geç kalmadan rezervasyon yaptırmayı unutmayın.

Ankara’daki diğer otel alternatiflerinden bahsedecek olursak;

Samm Otel

Samm Otel cazz severleri yılbaşında da müziksiz bırakmayacak alternatif bir eğlenceyle karşınızda olacak. Coverangers,  Meriç Çalışan ve Berk Kurdoğlu’nun sahne alacağı gecede lezzetli bir menü de sizi bekliyor olacak.

Raymar Otel

Süheyl Şahiner ve Orkestrasına solistler Sercan Karataş ve Rümeysa Ay’ın eşlik edeceği bir müzik şöleni de Raymar Otel’de Ankaralıları bekliyor olacak.  Hem büyüklere hem küçüklere eğlenceli bir gece için tercihinizi Raymar Hotel’den yana yapabilirsiniz.

CK Farabi Hotel

Ankara’nın 2020 yılbaşında program yapan otellerinden biri de CK Farabi Hotel… Hüseyin Tatlıses ve Gizem Aydın’ın sahne alacağı gecede çekilişler, oryantal gösterileri, yemeklerle bir yılbaşı gecesinde beklenebilecek tüm aktiviteleri burada bulabilirsiniz.

Otel değil de ben daha samimi daha keyifli bir ortam arıyorum diyorsanız da;

Sarayköy Cennet Bahçesi

Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp yeni yılı sevdiklerinizle keyifle karşılamak için tercih edilebilecek en iyi alternatiflerden biri de Sarayköy Cennet Bahçesi… Güzel ortamı, eğlenceli canlı müziği ve tadı damağınızda kalacak lezzetleri kaçırmamak için rezervasyon yaptırabilirsiniz.

La Rossa

31 Aralık’ta şehirden kaçmak isteyenler için La Rossa ‘da iyi alternatiflerin içinde yer alıyor. Ambiyansı, eğlenceli programı ve leziz gala menüsü ile aradığınız kriterlere sahipse rezervasyon yaptırmakta geç kalmayın deriz.

Bu ve bunlar gibi daha onlarca alternatife ulaşabileceğiniz Ankara’nın yılbaşı portalı www.ankarayilbasi.com ‘da programların tüm detaylarına ulaşabilir, yılbaşında Ankara’da gerçekleşecek olan diğer 2020 programlarına göz gezdirebilirsiniz.

Meyra Palace Hotel – Alişan
Arabesk- fantezi müziğin en sevilen isimlerinden Alişan, 2020 yılbaşı akşamı Meyra Palace Hotel ‘de sevenleriyle buluşacak. Yılbaşı heyecanını bir geceyle bitirmek istemeyenler için konaklama fırsatları da sunan otel hem müzik hem eğlenceyle dolu bir gece yaşatacak.
2/9
mask

Green Park Hotel – Şevval Sam
Bir başka ünlü isim de 31 Aralık akşamı Green park Hotel sahnesinde olacak. Güzel sesiyle dinleyenleri büyüleyen Şevval Sam ile yeni yılı karşılamak için bu programı tercih edebilirsiniz.

3/9
mask

Sheraton Ankara - Hakan Altun
Şarkıları, sesi ve sahnesi ile hepimizin sevgilisi Hakan Altın da 2020 yılını Ankara’da karşılayacak ünlü isimlerden. Sheraton Ankara’da şehrin en eğlenceli akşamlarından birine katılmak isterseniz geç kalmadan rezervasyon yaptırmayı unutmayın.
4/9
mask

Samm Otel
Samm Otel cazz severleri yılbaşında da müziksiz bırakmayacak alternatif bir eğlenceyle karşınızda olacak. Coverangers,  Meriç Çalışan ve Berk Kurdoğlu’nun sahne alacağı gecede lezzetli bir menü de sizi bekliyor olacak.

5/9
mask

Raymar Otel
Süheyl Şahiner ve Orkestrasına solistler Sercan Karataş ve Rümeysa Ay’ın eşlik edeceği bir müzik şöleni de Raymar Otel’de Ankaralıları bekliyor olacak.  Hem büyüklere hem küçüklere eğlenceli bir gece için tercihinizi Raymar Hotel’den yana yapabilirsiniz.

6/9
mask

CK Farabi Hotel
Ankara’nın 2020 yılbaşında program yapan otellerinden biri de CK Farabi Hotel… Hüseyin Tatlıses ve Gizem Aydın’ın sahne alacağı gecede çekilişler, oryantal gösterileri, yemeklerle bir yılbaşı gecesinde beklenebilecek tüm aktiviteleri burada bulabilirsiniz.

7/9
mask

Sarayköy Cennet Bahçesi
Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp yeni yılı sevdiklerinizle keyifle karşılamak için tercih edilebilecek en iyi alternatiflerden biri de Sarayköy Cennet Bahçesi… Güzel ortamı, eğlenceli canlı müziği ve tadı damağınızda kalacak lezzetleri kaçırmamak için rezervasyon yaptırabilirsiniz.

8/9
mask

La Rossa
31 Aralık’ta şehirden kaçmak isteyenler için La Rossa ‘da iyi alternatiflerin içinde yer alıyor. Ambiyansı, eğlenceli programı ve leziz gala menüsü ile aradığınız kriterlere sahipse rezervasyon yaptırmakta geç kalmayın deriz.

# KÜLTÜREL ETKİNLİKLER İLE İLİŞKİLİ:
ATO Başkanı Baran: “Bugünün Ankaralıları olarak aynı ruhla çalışıyoruz” mask
ATO Başkanı Baran: “Bugünün Ankaralıları olarak aynı ruhla çalışıyoruz”
Meraklısı İçin "Öyle Bir Hikaye'"nin gala gösterimi yapıldı mask
Meraklısı İçin "Öyle Bir Hikaye'"nin gala gösterimi yapıldı
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan yeni yıl için büyük şölen mask
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan yeni yıl için büyük şölen
Kuğu Gölü Balesi Congresium Sahnesi'nde mask
Kuğu Gölü Balesi Congresium Sahnesi'nde
Başkentliler Red Bull ile unutulmaz bir müzikal deneyim yaşadı mask
Başkentliler Red Bull ile unutulmaz bir müzikal deneyim yaşadı
Sonbahara Son Güller seyircinin büyük ilgisini gördü mask
Sonbahara Son Güller seyircinin büyük ilgisini gördü
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (24-29 Aralık) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (24-29 Aralık)
Sinema Müzesi’ne sektör temsilcilerinden ziyaret mask
Sinema Müzesi’ne sektör temsilcilerinden ziyaret
Hanımefendi’nin Ziyareti 24 Aralık’ta başlıyor mask
Hanımefendi’nin Ziyareti 24 Aralık’ta başlıyor
Hüseyin Turan sevenleriyle buluştu mask
Hüseyin Turan sevenleriyle buluştu
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Ankara’da yılbaşı eğlence alternatifleri mask
Ankara’da yılbaşı eğlence alternatifleri
İşkur Destekli Dış Ticaret Programında mezuniyet heyecanı yaşandı mask
İşkur Destekli Dış Ticaret Programında mezuniyet heyecanı yaşandı
​Yurt İçi ve Yurt Dışı Yılbaşı Tatil Önerileri mask
​Yurt İçi ve Yurt Dışı Yılbaşı Tatil Önerileri
27 Aralık Ruhu Başkent'e Çok Yakışacak mask
27 Aralık Ruhu Başkent'e Çok Yakışacak
OSTiM Teknik Üniversitesi'nde Hafta Sonu Mesaisi: 3 Boyutlu Tasarım mask
OSTiM Teknik Üniversitesi'nde Hafta Sonu Mesaisi: 3 Boyutlu Tasarım
Dövüş sporlarının "altın kızı" başarıya doymuyor mask
Dövüş sporlarının "altın kızı" başarıya doymuyor

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL