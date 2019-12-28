Başkent 27 Aralık'ı Bayram Havasında Kutladı....

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da katıldığı ve Anıtkabir’de düzenlenen resmi törenlerle başlayan kutlama programları, gün boyu Başkent’in birçok noktasında ayrı etkinliklerle kutlandı.

KEKLİKPINARI’NDA KIZILCA GÜN RUHU YENİDEN CANLANDI

Garnizon Koşusu ve Milli Mücadele Başlangıç Yürüyüşü ile devam eden kutlama programının bir başka noktası Atatürk’ün 27 Aralık 1919 yılında Seymenler tarafından karşılandığı Dikmen Keklikpınarı oldu.

27 Aralık Kutlama Töreni’ne; Ankara Vali Yardımcısı Kemal Karadağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kulübü Başkanı Metin Özaslan ve çok sayıda Başkentli katıldı.

BAŞKAN YAVAŞ: “ANKARA EMİN ELLERDE”

Başkan Yavaş’ın çağrısıyla on binlerin sokaklara aktığı günde Seymenlerin gösterileri tüm vatandaşlara 27 Aralık ruhunu yeniden yaşattı.

Dikmen Keklikpınarı’ndan Başkentlilere seslenen Başkan Yavaş, şu mesajları verdi:

“Aynı duygularla 100 yıl sonra bu meydanda olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Ankaralılar olarak inşallah 100 yıl önce duygularımız neyse yine birlik ve beraberlik duyguları içerisinde o günü unutmayacağız ve unutturmayacağız. O gün bizim Türk milletinin bağımsızlığını haykırdığı gün. Ve bir kıvılcım yakıldı. Bu yakılan kıvılcım sadece ülkemizde değil dünyadaki bütün mazlum milletlerin yol göstericisidir. İnşallah bizler de 100 yıl sonra aynı duygularla Gazi Mustafa Kemal’in gösterdiği yoldan aynı duygularla Ankara’mızı dünyanın gelişmiş başkentleri ile yarışır hale getirmektir. 100 yıl sonra haykırıyorum Atam Ankara emin ellerde, emanet ettiğin bu gençlik yüzyıllar boyunca ülkemizi yaşatmaya devam edecek.”

7’den 70’e tüm vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Yavaş, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte “84. Büyük Atatürk Koşusu”nun da startını verdi.

Dikmen Keklikpınarı’ndaki törenlere katılan Seymen Hayrullah Tuncah, “Bu silah dedemin, bu kılıç da babamın. Aynı o günkü gibi paşamızı karşıladığımız gibi paşam seni görmeye geldik. Vatan için ölmeye geldik” derken, bir başka Seymen Haydar Yakıcı, “Biz bu geleneği 100 yıl gördük. İnşallah bu geleneği bir sonraki nesiler, torunlarımız da görecek” diye konuştu.

SEYMENLERİN 100 YILLIK BİTMEYEN YÜRÜYÜŞÜ

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümü etkinliklerine tüm Başkentlileri davet eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yoğun katılım gösteren vatandaşlarla birlikte Seymenler Kortej Yürüyüşü’ne katıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Akay Kavşağı'nda başlayan ve Atatürk Bulvarı boyunca devam eden yürüyüşte Başkan Yavaş’a; TBMM Başkan Vekili Levent Gök, Siyasi Parti Temsilcileri, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Kulübü Derneği Başkanı Metin Özaslan, Ankara Seymenler Kulübü Derneği ile STK Temsilcileri ve on binlerce vatandaş eşlik etti.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın organizasyonuyla gerçekleştirilen Sarı Zeybek gösterisi yol boyu büyük alkış alırken, sürücüler araçların kornalarına basarak, vatandaşlar ise binaların pencere ve balkonlara çıkarak korteji coşkuyla karşıladı.

“İYİ Kİ GELDİN ATAM”

Başkentlilerin yoğun ilgisi nedeniyle yürümekte zorlanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 27 Aralık'ın Ankaralıların ve Ankara'nın bayramı olduğunu söyleyerek, vatandaşlara şöyle seslendi:

“100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü nasıl karşıladılarsa yine aynı birlik ve beraberlik ruhuyla o günü anarak vefamızı gösteriyoruz. İyi ki geldin diyoruz. O gün Ankara'nın 25 bin nüfusu olmasına rağmen çevre illerden de toplanıp 35 bin kişiye 'Neden geldiniz? diye sorulduğunda, milletimiz için kanımızı akıtmaya geldik paşam' demeleri, Ankaralıların kötü günde ellerini taşın altına koyacaklarını gösterdikleri bir gündür. Gurur duyuyoruz Ankaralılarla… Gördüğünüz gibi çoluk çocuk demeden, kadın erkek demeden herkes burada Ata'sına vefasını göstermeye geldi. Bayramımız kutlu olsun.”

Kortejde Seymen Kol Başı olarak görev alan Hüseyin Civan duygularını, “Çok mutluyuz. Bugün burada 3 bine yakın Seymen var. Keklikpınarı'nda 100 yıl önce Atatürk'ü karşılayanlarla aynı duygulara sahibiz” sözleriyle ifade ederken, korteje katılan vatandaşlardan Mehmet Akkuş, “Duygularımı anlatamam şu anda. 25 yıldır böylesine coşkulu bir yürüyüş görmedik. Sağ olsun Mansur Başkanımız” dedi. Korteje yoğun katılımı gördükten sonra duygulandığını anlatan Semiramis Gülen, “Mansur Başkan'a böyle bir kutlama programı hazırladığı için binlerce kez teşekkürler” derken, Asiye Uslu adlı vatandaş, “Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bize benliğimizi hatırlattı, unutuyorduk. Var olsun, sağ olsun” diye konuştu. Nur Can adlı bir başka vatandaş da, “Atatürk'ü unutmadığımızı gösteriyoruz. Bundan daha fazlasını yapmamız lazım. İnşallah daha fazlasını da yapacağız” sözleriyle özel anlar yaşadığını anlattı.

AKAY KAVŞAĞI’NDAN ULUS MEYDANINA KADAR YÜRÜDÜLER

Akay Kavşağı’ndan başlayan Atatürk Bulvarı boyunca devam eden Seymenler Korteji insan seline dönüşürken, Türk bayrağı taşıyan kortejin son durağı Ulus Atatürk Heykeli oldu.

Ulus’ta Mehter Takımı’nın gösterilerini izledikten sonra Seymenler Kortej yürüyüşünde kendisine eşlik eden Başkentlilere teşekkür eden Başkan Yavaş, şöyle konuştu:

“Değerli hemşehrilerim, 100 yıl önceki bu duruş, bizlere de, hepimize de önemli sorumluluklar yüklüyor. Çok çalışmaktan, üretmekten ve birbirimizi sevmekten başka çaremiz yok. Birlik ve beraberliğimizi unutmayarak, kimseyi ayırmadan, herkesin düşüncelerine değer vererek, ‘ortak akıl’ ile kentimizi yöneteceğiz. Kentimizdeki herkesin yönetime katılmasını çok arzuluyoruz. Şeffaf, katılımcı, denetlenebilir ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı uygulamaya başladık. Bunları her alanda daha da yaygınlaştırarak, Ankara’nın kültürüyle, sanatıyla, tarihiyle, turizmiyle, kırsal kalkınmasıyla ve sanayisiyle çok önemli yerlere geleceğine yürekten inanıyoruz. Hepsinden önemlisi ise kentinde yaşamaktan mutlu olan, birbirlerini görünce gülümseyen, bereketli ve huzurlu bir başkent inşa etmek istiyoruz. Bunun için hepimize önemli görevler düşmektedir. 100 yıl önce vatanı için neler yapabileceğini gösteren Ankaralıların, bugün de elini taşın altına koyacağına ve çok çalışarak Ankara’yı hak ettiği yerlere getireceğine yürekten inanıyorum. Bunu biz hep birlikte başaracağız. Bu bizim büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’e, kurtuluş kahramanlarımıza ve aziz şehitlerimize karşı en önemli yükümlülüğümüzdür. Bu irade Ankara’nın ve Ankaralıların özünde, burada bulunan sizlerde ve tüm Ankaralılarda bulunmaktadır. Bu soğuk Ankara gününde, 100 yıl sonra bir araya gelerek buradaki kalabalığı oluşturan, vefasını gösteren, o günkü ruhu yaşatan hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.”

BAŞKENT’E GELEN YOLCULARA ÖZEL KONSER

Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası da Esenboğa Havaalanı, Tren Garı ve AŞTİ’den kente giriş yapan vatandaşları müzikle karşıladı.

Atatürk’ün sevdiği şarkıların çalındığı trio konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, müzikle karşılanmadan etkilendiğini söyleyen Murat Cansal, “Çok beğendim. Hem de duygulandık. Güzel bir hatırlatma olmuş” diye konuştu.

Başkentlilere birçok noktada ikramlarda bulunan Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı 27 Aralık görselleri, kent ekranları ve alışveriş merkezlerini renklendirirken, ANKARAY ve Ankara Metrosu’nda da Atatürk marşları gün boyu çalındı.

MANGA KONSERİ

Kutlamaların son adresi ise Atatürk Spor Salonu oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Siyasi Parti Temsilcileri ve Büyükşehir Belediyesi üst düzey bürokratlarının da katıldığı kutlama programına Başkentliler de yoğun ilgi gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada, “Sayın Mansur Yavaş’ı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçtik. Beraber seçtik, hep birlikte seçtik. Bizim Başkentimizin bir özelliği var. Milli Kurtuluş Savaşı’nın ana omurgası burada atılmıştır. Gazi Meclisimiz burada Kurtuluş Savaşı’nı yönetmiştir. O nedenle hepimiz 100. yılı büyük bir coşkuyla, heyecanla kutluyoruz” dedi.

Ankara Kulübü Seymenler gösterisi ile Kızılca Gün bir Cumhuriyetin Doğuşu Tiyatral Gösterisini ilgiyle izlenirken, Başkent’te liseler arası düzenlenen 27 Aralık Resim Yarışması’nda dereceye girenlere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tablet ve laptop hediye etti.

Programın kapanış konuşmasını yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, “100 yıl sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği bu kutsal devlete ve Cumhuriyetimize sahip çıktığımızı, onun izinde olduğumuzu göstermek için 100 yıl öncesi yapılan törenlerin bire bir aynısını bugün yapmak için toplandık. Görüyorum ki Ankara emin ellerde ve Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde aynen devam ediyor. Bize düşen sadece Cumhuriyeti korumak kollamak değil, bu emaneti çok daha yükseklere taşımak zorundayız” dedi.

27 Aralık Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 100. Yıl dönümü kutlamaları, Atatürk Spor Salonu’nu dolduran Başkentlilerin şarkılarına eşlik ettiği Manga grubunun konseriyle sona erdi.