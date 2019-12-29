Keçiören'de Sokak Hayvanlarına Kış Yiyeceği Dağıtıldı

KEÇİÖRENDE SOKAK HAYVANLARINA KIŞ YİYECEĞİ DAĞITILDI BAŞKAN ALTINOK: SATIN ALMA SAHİPLEN

Keçiören Belediyesi hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Sokak hayvanları Allahın yarattığı masum ve dilsiz varlıklardır. Beslemek üzere eve bir canlı satın almak yerine sokaklarda yaşayan canlıların korunup sahiplenilmesini tavsiye ediyoruz dedi. Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri hava sıcaklıklarının ani düşmesiyle birlikte Keçiörenin yüksek noktalarında hâkim olan kar yağışına karşı sokak hayvanlarını korumak için kolları sıvadı. Ekipler sokak hayvanlarının kolaylıkla ulaşabilecekleri noktalara kuru mama ve belediyenin tesislerinden temin edilen yemek artıklarını bıraktılar.

SOKAK HAYVANLARINA KARŞI DUYARLI OLMALIYIZ

Başkan Altınok sokak hayvanlarının kış aylarında yiyecek bulmakta zorlandığını toplum olarak da sokak hayvanlarına karşı duyarlı olunması gerektiğini vurgulayarak Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz kış aylarında donma tehlikesi yaşayan hayvanlarımız için oldukça hassas çalışmalar yapıyor. Duyarlı vatandaşlarımız da gerek sosyal medya üzerinden gerekse diğer mecralardan bizlere ulaşarak bu konuda taleplerini rahatlıkla iletebiliyorlar. Bu anlamda Keçiörende vatandaşlarımızla dayanışma içerisinde sokak hayvanlarımıza dair problemleri kolayca çözüme kavuşturuyoruz dedi.

HAYVANLAR KORUNMAK İÇİN BARINAĞA ALINIYOR

Kış aylarında sokakta yaşamakta güçlük çeken hayvanların bir süre barınakta misafir edildiğini daha sonra 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince doğal ortamlarına bırakıldığını belirten Başkan Altınok şunları aktardı: Bağlumda 3 bin 430 metrekarelik alanda kurulu olan hayvan barınağımızda soğuktan korumak için sokak hayvanlarını misafir ediyoruz. Barınağımızda yazlık ve kışlık alan 50 kedi kapasiteli kedi evi karantina sahası mama hazırlama ünitesi veteriner hekim hizmeti ameliyathane sahiplendirme birimi ve idari ofisler gibi çeşitli bölümler bulunuyor. Basın Yayın Keçiören Belediyesi Sorumluluk Bildirgesi