Eğlence Mekanları Denetlendi

EĞLENCE MEKANLARI DENETLENDİ

Altındağ Belediyesi zabıta ekipleri, yılbaşı öncesi; eğlence mekanları, restoranlar ve kuruyemiş satıcılarını denetledi.

Vatandaşın huzur ve sağlığı için gece gündüz çalışan Altındağ Belediyesi, yaklaşan yılbaşı öncesi denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta birimleri Altındağ genelinde 7 ekip ve 20 personelle eğlence mekânları, restoranlar ve kuruyemiş satılan dükkânlarda denetim gerçekleştirdi.

Zabıta ekipleri, iş yerlerinde satılan ürünlerin son kullanma tarihleri, canlı müzik izin belgesi, ruhsat ve genel temizlik kurallarına uyulup uyulmadığını inceledi. Evraklarında eksiklik bulunan ve gerekli temizlik koşullarını sağlamayan iş yerlerine cezai işlem uygulandı. Altındağ Belediyesi yeni yıl öncesi denetimlerini Altındağ genelinde sürdürecek.

"EKİPLERİMİZ GÖREV BAŞINDA”

Denetimlerin sık sık devam edeceğini ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, " Rutin olarak yaptığımız denetimleri yeni yıla sayılı günler kala daha da artırdık.

Halk sağlığını tehdit edecek unsurlar konusunda ekiplerimiz gerekli incelemeleri sürdürüyor. Ekiplerimiz yeni yıla girerken de görev başında olacak. Hemşehrilerimiz 444 39 19'u arayarak bize 7 gün 24 saat ulaşabilirler." ifadelerini kullandı.