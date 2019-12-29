Vatandaşları acı ve tatlı günlerinde yalnız bırakmıyor

Düğünde halay başı cenazede gözyaşı

Göreve geldiği günden bu yana sürekli vatandaşlarla iç içe olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz vatandaşları düğün ve cenazeler başta olmak üzere acı ve tatlı günlerinde yalnız bırakmıyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz göreve geldiği günden bu yana vatandaşlarla iç içe oluyor. Oğuz düğün ve cenazeler başta olmak üzere tüm acı ve tatlı günlerinde vatandaşları yalnız bırakmıyor. Katıldığı düğün nişan sünnet gibi etkinliklerde vatandaşların mutluluğunu paylaşan Oğuz cenazelerde ise vatandaşların üzüntüsüne ortak oluyor. Oğuz ilçedeki hasta ve bakıma muhtaç vatandaşları da bir an olsun yalnız bırakmıyor. Gerçekleştirdiği ziyaretlerle hastalara geçmiş olsun dileklerini iletiyor. Oğuz yeni doğan bebekler için ailelere göz aydınlığı ziyaretleri gerçekleştiriyor.

Büyük bir aileyiz

Başkan Oğuz yaklaşık 55 bin nüfusa sahip olan Kahramankazanda yaşayan tüm vatandaşlarla birlikte büyük bir aile olduklarını ifade ederek Belediye başkanı seçildiğim günden bu yana ailemizin tüm fertleriyle sürekli iç içeyiz. Vatandaşlarımızı acı ve tatlı günleri başta olmak üzere hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz. Sevinçler paylaşıldıkça artar hüzünler ise paylaşıldıkça azalır. Buradan hareketle vatandaşlarımızla güzel bir ilişki kurduk. Gittiğimiz evlerde girdiğimiz ortamlarda sıcak ve samimi şekilde karşılanıyoruz. Bu bizim en büyük mutluluğumuz. Atalarımızın da dediği gibi cenazede gözyaşı düğünde halay başı olmak anlayışını benimseyerek çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz diye konuştu.