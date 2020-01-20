İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)

24 Ocak Cuma günü Ahmet Ümitin Masal Masal İçinde adlı eserinden uyarlanan Büyüklere Masallar-Masal Masal İçinde adlı 7den 70e tüm izleyicilere hitap eden oyun prömiyerini gerçekleştirecek. Haftanın çocuk oyunu Siz Ne Dersiniz.

Oyunlara dair detaylı bilgiler şöyle:

Hanımefendinin Ziyareti / Mecidiyeköy Büyük Sahnede

Avrupanın kalbinde uzun süredir ekonomik sıkıntı çeken bir kasabaya yıllar önce orayı terk etmiş olan Klara Zahanasyan bir milyoner olarak gelir. Kasaba halkına bağışlayacağı 1 MİLYAR karşılığında eski hesapları kapatmak için adaletin yerine getirilmesi şartını koşar. Bu andan itibaren kasabada Avrupanın temsil ettiği tüm entelektüel hümanizmacı düşünce sarsılmaya başlar. Çünkü pazarlık bir anlamda tüm bunlardan vazgeçmeyi öngörmektedir.

Gönen Aykaç Can Gürzap Uğur Keleş Mutlu Güney Mahmut Gökgöz Erhan Tuna Oğuz Tunç Zeliha Güney Tayfun Sav Mürsel Yaylalı M. Coşkun Ülgen Murat Yatman Burak Çağlar Nurettin Özşuca Burhan Yıldız Dinçer Simsar Ece Sarıçoban Emre Çebi Cenk Dinçsoy Eren Özyalçın Melis Özpaça Kamil Gençtürk Mehmet Emin Önal Fevzi Erden Nur Merve Akdemir Özge Aktaş Selvin Konuk Şimal Kepçelinin rol aldığı oyun Mecidiyeköy Büyük Sahnede 26 Ocak Pazar gününe kadar izlenebilir.

Yazan: Friedrich Dürrenmatt

Çeviren: Kemal Bekata

Yöneten: Can Gürzap

Dekor Tasarımı: Behlüldane Tor

Kostüm Tasarımı: Medina Yavuz Almaç

Işık Tasarımı: İ. Önder Arık

Koreografi: Alpaslan Karaduman

Dramaturg: Selen Korad Birkiye

Bir Picasso / Mecidiyeköy Stüdyo Sahnede

Nazi işgali altındaki Fransada yaşayan ressam Pablo Picasso ile dönemin Almanya kultur bakanlıgı sorumlusu olan Bayan Fischer arasında geçen sorgulamaları çatışmaları ve hesaplaşmaları anlatan oyunda Levend Öktem ve Filiz Kılıç rol alıyor.

Yazan: Jeffrey Hatcher

Çeviren: Şükran Yücel

Yönetmen: Ahmet Levendoğlu

Dekor Tasarımı: Behlüldane Tor

Kostüm Tasarımı: Mihriban Oran

Işık Tasarımı: Yüksel Aymaz

Bir Picasso 2 Şubat Pazar gününe kadar Mecidiyeköy Stüdyo Sahnede izlenebilir.

Birinci ve ikinci dünya savaşı arasında ABDde orduya radyumlu saatler üreten bir fabrikadaki radyum boyama işçisi kadınların hak arama mücadelesini anlatan oyunda karakterlere Çiğdem Aygün Deniz Danışoğlu Merve Şeyma Zengin Ezgi Erdilek Refiye Genç Ilgın Arslan Okan Değirmenci Tuğçe Aksum Kerem Tanık Ebru Terzi Esra Balaban Begüm Mısırlı Oğuz Edis Batıkan Köleoğlu ve Hasan Ali

Yıldırım hayat veriyor. Oyun 2 Şubat Pazar gününe kadar Üsküdar Tekel Sahnesinde izlenebilir.

Yazan: Karden Kasaplar

Yöneten: Laçin Ceylan

Işık Tasarımı: Yakup Çartık

Dekor Tasarımı: Gökhan Yücesal

Kostüm Tasarımı: Dilek Kaplan

Müzik: Yıldırım Arıcı

Makyaj Tasarımı: Murat Polat

Koreografi: Tuğçe Tuna

Tamamen Doluyuz / Üsküdar Stüdyo Sahnede

Konservatuarın oyunculuk bölümünden mezun bir genç kendi alanında iş bulamadığı için şehrin en lüks restoranlarından birinde rezervasyon görevlisi olarak çalışmaktadır. Tek isteği mesleğini yapabilmek ve gittiği oyunculuk görüşmelerinin birinden olumlu cevap almaktır. Ancak hali hazırda çalıştığı restoranın bakımsız bodrum katında üç kişinin işini tek başına üstlenerek Noel tatilinin yoğun rezervasyon trafiğine yetişmeye çalışmakta bir yandan patronlarının istekleri zengin müşterilerin kaprisleriyle ilgilenip bir yandan da ailesini ve dostlarını mutlu etmeye çalışmaktadır. Bakalım Sam içine düştüğü bu trajikomik ortamdan kendini kurtarıp asıl işine geri dönebilecek midir

Tek kişilik oyunda Efe Erkekli rol alıyor.

Yazan: Becky Mode

Çeviren: Lale Eren Dalsar

Yöneten: Elif Erdal

Dekor Kostüm Tasarımı: Batuhan Bozcaada

Işık Tasarımı: Akın Yılmaz

Müzik: Orhan Enes Kuzu

Dramaturg: Günay Ertekin

Tamamen Doluyuz 21-25 Ocak tarihleri arasında Üsküdar Stüdyo Sahnede izlenebilir.

Anton Çehovun Tütünün Zararları Bir Evlenme Teklifi ve Ayı adlı kısa oyunlarından oluşuyor. Bir Evlenme Teklifi evlenme arzusundaki bir kadının takıntılarını ve bir türlü iletişim ortamı bulamadığı eş adayıyla yaşadığı münakaşaları Tütünün Zararları baskın bir eş tarafından otuz üç yıl istemediği bir hayat yaşayan adamı Ayı ise bir kadınla erkeğin alacak meselesi yüzünden nefretle başlayan ilişkilerinin aşka dönüşmesini anlatıyor.

Erdinç Gülener Eylem Yıldız Emre Başer ve Deniz Denkerin rol aldığı Aziz Dostum Çehov 23-24-25-26 Ocak tarihlerinde Garibaldi Sahnesinde izlenebilir.

Yazan: Anton Çehov

Çeviren: Yılmaz Gruda

Yönetmen: Zafer Algöz

Dekor ve Kostüm Tasarımı: Medina Yavuz Almaç

Işık Tasarımı: Birol Gezici

Sinyor Battistanın biri fevkalade hırçın ve dik başlı diğeri uysal ve uyumlu iki kızının evlilik maceralarının anlatıldığı Shakespeare komedisi Hırçın Kızda Veda Yurtsever Hakan Meriçliler Uğur Hakan Güneri Turan Günay İlkay Akdağlı Fatih Dokgöz Zülfükar Ali Sinan Demir Burak Altay Çiğdem Yıldızın yanı sıra kalabalık bir oyuncu kadrosu rol alıyor.

Oyun 23-24-25-26 Ocak tarihleri arasında Küçükçekmece CKSMde izlenebilir.

Yazan: William Shakespeare

Çeviren: Nurettin Sevin

Dramaturgi ve Reji: Yücel Erten

Dekor Tasarımı: Ethem İzzet Özbora

Kostüm Tasarımı: Nalan Alaylı

Işık Tasarımı: Yakup Çartık

Müzik: Emil Tan Erten

Büyüklere Masallar-Masal Masal İçinde / Zeytinburnu Sahnesinde

Polisiye roman yazarı Ahmet Ümitin birbirine bağlanan beş masaldan oluşan hem çocuklara hem yetişkinlere hitap eden eserini Günay Ertekin tiyatroya uyarladı. Oyunda komşu diyardaki Kör Adamın hikâyesini dinlemeye giden Padişah ve veziri iki tüccar gibi giyinerek yollara düşerler. Bir sırrı çözmek için diğer bir sırrın izini sürmek zorunda kalan padişah ve vezir sabırla ve merakla günlerce gecelerce yol gidip zaaflarla yoğrulmuş insanoğlunun birçok hikâyesini dinlerler.

Padişahla beraber Şapkacının Müezzinin Demircinin Kuyumcunun Kör Adamın serüvenlerinin peşinde adeta bin bir gece masallarının tadında bir serüvene çıkarız.

7den 70e her yaştan izleyiciye seslenen oyunda Doruk Ordu Betül Çevgen Çağrı Aslan Gökhan Yıldırım Ömer Hüsnü Turat Evren Akyürek Devran Şanlı Ceren Narinoğlu Çağıl Tekten Onur Ertaman Alparslan Çağlar Aykut Söyük Ecem Alpay Ihlara Yener Damla Polat Handan Ölçener rol alıyor.

Büyüklere Masallar - Masal Masal İçinde 24-25-26 Ocak tarihlerinde Zeytinburnu Sahnesinde izlenebilir.

Siz Ne Dersiniz /Cevahir Salon 1de

Faik Ertenerin yazıp yönettiği Siz Ne Dersiniz oyunu kendinden ve yerinden mutlu olmayan insanın başka biri olmayı deneme macerasını konu edinmektedir... Oyun Cevahir Salon 1de 21-25 Ocak tarihleri arasında 7 yaş ve üzeri izleyicilerini bekliyor olacak.

Yazan Yöneten: Faik Ertener

Yardımcı Yönetmen: Tunç Günbay

Dekor ve Kostüm Tasarımı: Dilek Kaplan

Işık Tasarımı: Yüksel Aymaz

Müzik: Can Atilla

Koreografi: Yeşim Alıç

Müzik Direktörü: Melikcan Zaman