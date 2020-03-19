Büyükşehir’den Koronavirüsle Mücadelede Yoğun Mesai

Ankara Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgını nedeniyle teyakkuza geçti. Şehrin her noktasında 7/24 dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları yapılıyor. Barınma Evi’nden Hayvan barınaklarına, kamu kuruluşlarından yüksek yargıya, ortak alanlardan sivil toplum kuruluşlarının binalarına kadar birçok noktada çalışan temizlik ekipleri, toplu taşıma araçları, dolmuş ve taksileri de günlük olarak dezenfekte ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla Kriz Yönetimi Merkezi’nin kurulmasının ardından Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu başkanlığında ilçe belediye temsilcileri ile de bir araya gelinerek durum değerlendirmesinde bulunuldu.

İLÇE BELEDİYELERİYLE DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs (COVİD-19) tehlikesiyle mücadele kapsamında alınan önlem ve tedbirlerini artırırken, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu başkanlığında Encümen Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıda ilçe belediyeleri temsilcileri ile süreç değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.



Büyükşehir Belediyesi ile Çankaya, Elmadağ, Etimesgut, Keçiören, Polatlı ile Yenimahalle Belediyeleri temsilcilerinin katıldığı toplantıda, Büyükşehir'in koronavirüs ve salgın hastalıklara karşı aldığı tüm önlemler hakkında bilgi veren Çokakoğlu, “Büyükşehir temizlik ekipleri tarafından ortak kullanım alanlarındaki temizlik çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Metro, ANKARAY ve otobüsler başta olmak üzere her gün dolmuş ile taksiler dezenfekte ediliyor. Bu temizlik çalışmaları Zabıta Ekiplerimiz tarafından günlük olarak denetleniyor. Kamu binaları ve ortak kullanım alanları titizlikle ilaçlamaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.