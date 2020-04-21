Sincan Belediyesi 205 Bin Maske Dağıttı

Sincan Belediyesi koronavirüs salgınına karşı günler öncesinden önlem almaya başladı. 14 Şubat 2020 tarihinden itibaren 146 cami mescit ve Kuran kursu 96 resmi kurum 178 sağlık kuruluşu 133 belediye hizmet birimi 265 park bin 121 taksi dolmuş otobüs taksi durağı 200 resmi araç 746 sivil araç 136 ücretli iş yeri ve fabrika 134 okul 22 banka şubesi dezenfekte edildi. Bunların yanında 57 muhtarlık 27 köy her hafta özel solüsyonlarla dezenfekte edilirken ATMlerde günlük hijyen çalışması yapılıyor. Sokak ve caddeleri yıkama çalışmaları ara vermeden devam ediyor.

67 TON DEZENFEKTAN KULLANILDI

Sincanın her köşesini karış karış dezenfekte eden ekipler 219 km karelik cadde ve sokakta temizlik çalışması yaptı. Açık alanlarda 40 ton kapalı alanlarda 20 ton el hijyeni için 7 ton dezenfektan kullanıldı. Cadde ve sokaklar belli aralıklarla deterjanlı sularla yıkandı.

205 BIN MASKE DAĞITILDI

Sincan Belediyesi zabıta ekipleri binlerce işyerini hijyen açısından ve fahiş fiyat artışlarına karşı denetledi. Kurallara uymayanlara ceza verildi. Ayrıca şu ana kadar vatandaşa ücretsiz şekilde 205 bin maske dağıtımı yapıldı. Ekipler pazar yerlerinde de kuş uçurtmuyor.

İHTIYAÇ SAHIPLERINE YARDIM ELI

Sincan Belediyesi koronavirüs sürecinde yardımlarını artırarak devam ettirdi. İhtiyaç sahibi 280 aileye gıda yardımı 120 aileye sıcak yemek yardımı ve 11 aileye yakacak odun yardımında bulunuldu. Ayrıca içinde sıvıyağ makarna kuru baklagiller gibi 15 çeşit ürünün bulunduğu 291 adet gıda kolisi Temellide 85 adet gıda kolisi Hurdacılar çadır kentte ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

19 NISANDA 190 KIŞININ IHTIYACI KARŞILANDI

Sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar vefa destek ekibini arayabiliyor. 85 personel 65 yaş üstü vatandaşların talepleri ve ihtiyaçları titizlikle karşılıyor. Ekipler 19 Nisanda Sincanda 190 kişinin yardımına koştu.

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