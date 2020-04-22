Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Çocuklara Özel 23 Nisan Kutlaması

BÜYÜKŞEHİRDEN BAŞKENTLİ ÇOCUKLARA ÖZEL 23 NİSAN KUTLAMASI

ANKARA BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI BU YIL SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NEDENIYLE 23 NISAN ULUSAL EGEMENLIK VE ÇOCUK BAYRAMINI EVLERINDE GEÇIRECEK OLAN BAŞKENTLI MINIKLER IÇIN ÖZEL BIR KUTLAMA PROGRAMI HAZIRLADI. KENTIN BULVAR VE CADDELERI TÜRK BAYRAKLARI VE BILLBOARDLARLA DONATILIRKEN 23 NISAN PERŞEMBE GÜNÜ TÜM ÇOCUKLARI AILELERIYLE BIRLIKTE BALKONLARA DAVET EDEN BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI BALONLARLA SÜSLENEN ÜSTÜ AÇIK GEZI ARAÇLARIYLA DOLAŞARAK HEM ŞARKILAR ÇALACAK HEM DE ANIMASYON GÖSTERILERIYLE ÇOCUKLARI EĞLENDIRECEK.

Ankara Büyükşehir Belediyesi 23 NISAN ULUSAL EGEMENLIK VE ÇOCUK BAYRAMInı bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle özel bir programla kutlayacak.

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde kalan çocukları unutmayan Büyükşehir Belediyesi bu yıl bir ilke imza atacak ve bayramı evlere taşıyacak.

10 GEZİCİ ARAÇ CADDELERDE DOLAŞARAK ÇOCUK ŞARKILARI ÇALACAK

EVIMIZBAYRAMYERI sloganıyla Başkentli çocukları 23 Nisan Perşembe günü aileleriyle birlikte balkonlara davet eden Ankara Büyükşehir Belediyesi küçük sürprizlerle çocukların karşısına çıkacak.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan program Ankara Valiliğinin aldığı yeni kararlar doğrultusunda değiştirilirken daha önce 25 ilçede tüm gün dolaşması planlanan 10 üstü açık gezi aracı Başkentin 7 merkez ilçesinde 14.30-17.00 saatleri arasında dolaşarak çocuk şarkıları çalacak.

Altındağ Çankaya Etimesgut Keçiören Mamak Sincan ve Yenimahallede cadde cadde dolaşarak çocuk şarkıları ve marşları çalacak olan Büyükşehir Belediyesi ayrıca animasyon ekiplerinin gösterileriyle balkonlara çıkacak olan çocuklara eğlenceli anlar yaşatacak.

HER YER KIRMIZI BEYAZ

Aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisinin TBMM açılışının 100. yıl dönümü nedeniyle Başkentin cadde ve bulvarları kırmızı beyaz Türk bayraklarıyla süslenirken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş imzasıyla ASIRLIK GURUR 100. YIL KUTLU OLSUN mesajlarını içeren billboard ve afişler de kentin her noktasında yerini aldı.

Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Perşembe günü saat 21.00da Başkentlileri hep birlikte balkonlardan İSTIKLAL MARŞInı okumaya da davet etti.