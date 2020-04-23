Sincan Belediyesi Filosuna 100 Araç ve İş Makinası Daha Kattı

HER ŞEY SİNCANA DAHA İYİ HİZMET İÇİN. SİNCAN BELEDİYESİ FİLOSUNA 100 ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ DAHA KATTI

SINCAN BELEDIYESI DENEYIMLI KADROSUYLA SINCANLILARA HIZMET IÇIN TÜM IMKANLARINI SEFERBER EDIYOR. BELEDIYE KORONAVIRÜS SÜRECI VE DAHA SONRAKI DÖNEMDE SINCANLILARA DAHA KALITELI VE HIZLI HIZMET SUNABILMEK IÇIN ARAÇ FILOSUNA 100 ARAÇ VE IŞ MAKINESI DAHA KATTI.

Sincan Belediyesi insan ve hizmet odaklı yerel yönetim anlayışıyla ilçe sakinlerine zamanında ve eksiksiz hizmet vermek amacıyla çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Koronavirüs salgınından vatandaşın en az seviyede etkilenmesi için sahada olağanüstü bir çaba gösteren Sincan Belediyesi yeni araç ve makinelerle araç-gereç altyapısını da güçlendiriyor.

Bu kapsamda Sincan Belediyesinin şirketi Sinkent Ltd. Şti. tarafından son bir yıl içerisinde 100 adet araç ve iş makinesi araç filosuna tahsis edildi. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan araçları inceleyerek bilgi aldı.

Vatandaşlara en etkin ve en iyi hizmeti sunmak için araç filosunun genişletildiğini aktaran Başkan Ercan Yeni araçlarımız ve iş makinelerimiz Sincanımıza hayırlı olsun. Araç ve iş makinelerimiz sahada hizmet alanımızı genişletip hızlandıracak. Güçlendirilmiş araç filomuzla vatandaşlarımıza daha kaliteli hızlı ve daha verimli hizmet vereceğiz. Uzun yıllar hizmet verecek araçlarımız çalışmalarımızda bizlere büyük kolaylık sağlayacak. Her şey Sincan için vatandaşımıza daha iyi hizmet için. ifadelerini kullandı.

SINCAN BELEDIYESI BASIN MERKEZI TANDOĞAN MAHALLESI BILLUR SOKAK NO:8 K:3 06930 SINCAN / ANKARA / TÜRKIYE TEL: 444 4 762 FAX: 90312 276 00 04

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