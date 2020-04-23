TED Ankara Koleji Ulusal Egemenliğin 100. Yılını Ekran Başında Coşkuyla Kutladı

TED Ankara Koleji Vakfı Okulları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını ve TBMMnin kuruluşunun 100. Yılını koranavirüs nedeniyle ekran başında kutladı. 23 Nisan sabahı okul formalarını giyerek evlerinde bilgisayar başına toplanan öğrenciler öğretmenleri ve arkadaşları ile canlı bağlantı aracılığıyla bayram coşkusunu yaşadı.

Yaklaşık 40 dakika süren kutlama programı saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesiyle başladı. Öğrenciler hep birlikte Atatürkün Türkiye Büyük Millet Meclisinin IV. dönem 2. yasama yılını açış konuşmasından bir bölümü kendi sesinden izledi. Okul yöneticileri de program boyunca sınıf bağlantılarına katılarak öğrencilerin bayramını kutladı.

23 Nisan 1920 tarihinin önemini anlatan dersi izleyen Kolejliler ellerinde bayraklarla Türk Eğitim Derneği Genel Merkezi tarafından 23 Nisana özel olarak hazırlanan Ben Bir Çocuğum şarkısını ve Kolej Marşını söylediler.

Öğrenciler şartlar ne olursa olsun hiç eksilmeyen bir çoşku gurur ve umutla Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürkün en büyük emaneti Türkiye Cumhuriyetini ve devrimlerini daha nice yıllara taşıyacaklarına dair bir kez daha söz verdiler.