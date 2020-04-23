23 Nisan Coşkusu Keçiören'nin Tüm Mahallelerinde Yaşandı

Keçiören Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100üncü yılı dolayısıyla üstü açık otobüsle konser düzenledi. Belediye Başkanı Turgut Altınok Umudumuz ikbalimiz ve istikbalimiz olan çocuklarımızı çok seviyoruz. Çocuklar milletlerin ve devletlerin geleceğidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun dedi.

ÇOCUKLAR VE AİLELERİ PENCERE VE BALKONLARDAN EŞLİK ETTİ

Keçiören Belediyesi meydanlarda kutlanamayan 23 Nisanı üstü açık otobüste düzenlenen konserle kutladı. Keçiören Belediyesi konservatuvarı tarafından çocuklara ve gençlere yönelik bir repertuvarla hazırlanan konser programı öğlen 12.00da başlayarak Keçiörendeki tüm cadde ve sokaklarda coşkulu anlara sahne oldu. Keçiörenli çocuklar ve aileler de belirli noktalarda durak yapan otobüsteki konser ve Fun Fun Hayal Takımının çocuklara yönelik eğlendiren gösterileriyle bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

DEVLETİMİZİN KURTULUŞUNDA KEÇİÖRENİN ÖNEMİ BÜYÜKTÜR

Başkan Turgut Altınok Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara hediye edilen 23 Nisanın aynı zamanda TBMMnin açılışının da 100üncü yılı olduğunu hatırlatarak 23 Nisan devletimizin istikbalini bütün dünyaya duyurduğumuz kuruluş ve doğuşumuzu da tüm dünyaya haykırdığımız gündür dedi.

Türkiyenin kurtuluşunda ve kuruluşunda Keçiörenin önemli bir yer sahip olduğunu da belirten Altınok şöyle konuştu:

Atatürk 27 Aralık 1919da Ankaraya geldiğinde önce Ulusa gidiyor. Valimizi ve müftümüzü ziyaret ettikten sonra Saman Pazarında at satan esnaflarla buluşuyor. Kurtuluş savaşı için para toplanıyor. Toplanan paralar tutanakla Atatürke teslim ediliyor. Atatürk daha sonra Keçiörene Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün olduğu Karargâhtepe Mahallesine geliyor. Cumhuriyet tarihimizin ilk Genelkurmay Karargâhı Keçiörendedir. Atatürk Milli Mücadeleyi Kurtuluş savaşını 6 ay süreyle Keçiörenden yönetmiştir. Devletimizin kurtuluşunda Keçiörenimizin çok farklı bir yeri vardır.

CEPHEDE ÇOCUKLAR DA SAVAŞTI

Altınok milli mücadele sırasında çocukların da cephede yer aldığını hatırlatarak şu ifadelere yer verdi:

İstiklal savaşımızda çocuklarımız da savaştı. Ahmetler İsmailler Mahmutlar hep 10 yaşında 12 yaşındaydılar ve savaştılar. Kütahya Gedizde Hayriye Onbaşı 12 yaşındaydı. Mehmet Akife İstiklal Marşını yazdıktan sonra soruyorlar ne düşünüyorsun diye. O da Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın diyor. İnşallah rabbim Türk milletine bir daha İstiklal Marşı yazdırmaz. Çocuklar ve gençler milletlerin ve devletlerin geleceğidir. Bu yüzden çocuklarımızı çok seviyoruz. Bu bayram milletimizin ve devletimizin aynı zamanda gelecek bayramıdır. Geleceğimiz aydınlık ve mutlu olsun. Devletimizi ve cumhuriyetimizi kuran başta büyük önder Mustafa Kemal Atatürkü ve beraberindeki silah arkadaşlarıyla birlikte tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını yürekten kutluyoruz.

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