Yenimahalle Belediyesi 100'üncü Yıl Parkını hizmete açtı

YENIMAHALLE BELEDIYESINDEN 100. YIL MORALI

100ÜNCÜ YIL PARKI HIZMETE AÇILDI

23 Nisanda pandemi nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde kutlama yapan vatandaşlara Yenimahalle Belediyesi moral verdi. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar kırmızı beyaza boyanan tüm Yenimahalle sokaklarını gezerek vatandaşların ve çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100üncü yılını kutladı. Balkon ve pencerelerden bayrak sallayarak Başkan Yaşarı selamlayan Yenimahalleliler marşlara eşlik ederek bayraklarını salladılar.

100. YIL 23 NISAN ÇOCUK PARKI BATIKENTTE AÇILDI

Kortejin ardından Batıkent Ergazi Mahallesinde 12 bin metrekare alan üzerine yapımı tamamlanan 100'üncü Yıl 23 Nisan Çocuk Parkının açılışı yapıldı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşarın ev sahipliğinde tedbirler çerçevesinde düzenlenen açılışa CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal Belediye Başkan Yardımcıları Erhan Aras ve Yaşar Neslihanoğlu katıldı.

Kısa bir konuşma ile balkonlarından açılışa destek veren Ergazi sakinlerini selamlayan Başkan Yaşar Dünyamız ve ülkemiz bir virüs tehlikesiyle karşı karşıya. Hayatımız sınırlandı. Sosyal hayat bitti. Sağlık temizlik ve dezenfeksiyondan başka bir şey düşünemez olduk. Belediye olarak çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah bugünleri de hep beraber aşacağız. Bugün Türkiye Cumhuriyetinin var olduğu TBMMnin kurulduğu 100üncü yıl. Bu münasebetle Gazi Mustafa Kemal Atatürkün Türk çocuklarına armağan ettiği bayramı 23 Nisanı kutluyoruz. Ne yazık ki bu virüsten dolayı bayramı istediğimiz şekilde kutlayamadık. Ama bunlar geçecek. Gazi Mustafa Kemalin cumhuriyeti her zorluğu yenmiştir inşallah bilimin ışığında bu zorluğu da yenecektir. Güzel günleri hep birlikte göreceğiz dedi.

RESIMLER ÖLÜMSÜZLEŞTI MESAJLAR GÖKYÜZÜNE BIRAKILDI

12 bin metrekarelik alanda içerisinde 300 metre koşu yolu çocuk oyun alanı oturma grupları ve fitness alanı bulunan parkı gezen Yaşar Yenimahalle Belediyesi çocuklardan gelen mesajları da uçan balonlarla gökyüzüne bıraktı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Yenimahalle çocuklarının evlerine bir mektup ile birlikte boya kalemi ve resim kağıtları gönderen Başkan Yaşar çocukların hayallerini resmettikleri çizimleri de billboarda yerleştirerek 100üncü yıl anısına parkta sergilemeye başladı.