"Sincan'da Ramazan Akşamları" Programı Büyük Beğeni Topladı

SINCAN BELEDIYESI 11 AYIN SULTANI MÜBAREK RAMAZAN AYINDA HANELERI ŞENLENDIRDI. KONTV EKRANLARINDA NECIP KARAKAYANIN EŞSIZ SUNUMUYLA SINCANDA RAMAZAN AKŞAMLARI PROGRAMI ILK BÖLÜMÜYLE BÜYÜK BEĞENI TOPLADI. PROGRAMA SINCAN BELEDIYE BAŞKANI MURAT ERCAN KONUK OLDU.

NECIP KARAKAYA ILE RAMAZAN ÖZEL PROGRAMI KONTVDEN CANLI YAYINLA EVLERE KONUK OLDU. RAMAZAN AYI BOYUNCA HER AKŞAM 21.30DA BIRBIRINDEN ÖNEMLI KONU VE KONUKLAR KONTV WWW.SINCAN.BEL.TR [http://www.sincan.bel.tr] VE SINCAN BELEDIYESININ TÜM SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN CANLI YAYINLANIYOR. PROGRAM ILK BÖLÜMÜYLE SEYIRCILERI EKRANA KILITLEDI. SINCAN BELEDIYE BAŞKANI MURAT ERCANIN KATILDIĞI PROGRAMDA KURAN-I KERIM OKUNDU ILAHILER SÖYLENDI.

BAŞKAN ERCAN VE NECIP KARAKAYA DOYUMSUZ BIR SOHBETI EVLERINIZE TAŞIDI. RAMAZAN AYININ MANEVI ATMOSFERINE DIKKAT ÇEKEN BAŞKAN ERCAN Sincan bir Anadolu şehri. Metropol ilçe yarım milyonun üzerinde nüfusa sahip olsa da Sincan Anadolunun sıcak kasabalarında görmeye alıştığımız sıcaklığını hala muhafaza ediyor. Bütün Sincanlı kardeşlerimiz Ramazanı coşkuyla dayanışmayla birliktelik ruhuyla yaşar. dedi.

KIMSE KENDINI KIMSESIZ HISSETMESIN

Sözlerine tarihten örnekler vererek devam eden Başkan Ercan Fatih Sultan Mehmetin bir sözü var. Der ki

Hiç kimse yok kimsesiz

Herkesin var bir kimsesi

Ben bugün kimsesiz kaldım

Ey kimsesizler kimsesi.

Bizler de kimsesizlerin kimsesi olma derdindeyiz. Kimse kendini kimsesiz hissetmesin. Bunu başardığımız ölçüde kendimizi bahtiyar hissedeceğiz. Vatandaşlarımıza şunu hatırlatmak isterim Ramazan Kuran-ı Kerimin nazil olduğu ay. Kuran-ı Kerimi okuyan anlayan yaşayan bireyler haline ne kadar gelirsek bizim de aslında anlayışımız zihniyetimiz hatta bağımsızlığımız daha da yükselir diye düşünüyorum. dedi.

Ramazan ayında yardımlaşmanın önemine dikkat çeken Başkan Ercan Sosyal yardım dayanışma Ramazanın en önemli yüzü. Yani zorda kalanın imdadına yetişmek belediye imkanları çerçevesince aç ve açıkta kimsenin kalmasına gönlümüz razı olmaz. Kovid-19dan dolayı ücretsiz izne ayrılanlar işten çıkarılanlar maddi anlamda zorlanan vatandaşlarımıza yetişmek için her sene yaptığımızın kat be kat üstünde yardım yapmaya çalışıyoruz. Binlerce kişiye gıda kolisi sosyal destek kartı ile yardımlarımızı ulaştırmaya çalışıyoruz. Yüzbinlerce maske dağıtıyoruz. ifadelerini kullandı.

SINCAN SANATIN VE KÜLTÜRÜN MERKEZI OLACAK

Sincanı sanatın ve kültürün merkezi yapmak istediklerini belirten Başkan Ercan Bizim için sosyal belediyecilik sanat kültür edebiyat çok önemli. İnşallah Allah o imkanı verirse Sincanı sanatın kültürün edebiyatın merkezi haline getirmek istiyoruz. Sanat ve kültür adına yaptığımız çok büyük yatırımlar var. değerlendirmesinde bulundu.

Koronavirüs sürecinde belediyenin çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Ercan 14 Şubatta virüs Türkiye gündemine gelmeden dezenfeksiyon çalışmalarına başladık. Farklı birimlerden ilaçlama ekibimizi güçlendirerek yoğun bir ilaçlama faaliyetine girdik. O zaman okul ve camiler açıktı oraları dezenfekte ettik sokakları caddeleri camileri parkları oturma yerlerini sağlık kuruluşlarını bütün resmi kurumları eczaneleri bankaları dolmuşları taksileri dezenfekte ettik.

Çok erken hareket etmenin semeresini aldığımızı düşünüyorum. 65 yaş üstü vatandaşlarımıza 30 bin adet hijyen paketi dağıttık. Ayrı bir çağrı merkezi kurduk vefa destek ekiplerimize ulaşmaları için. Konaklarımızı kültür merkezlerimizi kapattık.

Kültür etkinliklerimizi durdurduk etkinlikleri vatandaşlarımıza web ortamından ulaştırıyoruz. Birbirinden güzel etkinlikleri vatandaşlarımız takip edebiliyorlar. Bu Kovid-19 salgını bir musibet fakat buradan çıkaracağımız önemli sonuçlar olacak diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi yeni bir dünya düzeni kuruluyor dünya düzeninin dinamiklerini şimdiden okuyarak kendimizi ona uyarlamalıyız. Bundan sonraki süreçte Türkiyenin yerinin çok sağlam olacağına inanıyorum. açıklamasında bulundu.