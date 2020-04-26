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Tandır geleneği Ankara Altındağ ilçesinde yaşatılıyor

Tandır geleneğinin Anadolu’nun en güzel gelenekleri arasında yer aldığını söyleyen Başkan Asım Balcı “Bu geleneğimizi Altındağ’da yaşatmak amacıyla, tandır evi yapma kararı aldık.

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TANDIR GELENEĞİ ALTINDAĞ’DA YAŞATILIYOR

Gelenekler Altındağ’da yaşatılıyor. Peçenek Mahallesi’nde, mahalle sakinlerinin ekmeklerini pişirebileceği tandır evi için çalışmalara başlandı.

Anadolu’nun en güzel gelenekleri Altındağ’da yaşatılıyor. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatlarıyla, Peçenek Mahallesi’ne tandır evi yapılıyor. Mahalle sakinleri tarafından büyük bir sevinçle karşılanan tandır evinin yapımına başlandı. Tandır evi tamamlandığında, mahalle sakinleri kendi ekmeklerini kendileri yapacak ve burada pişirebilecek.

“TANDIR DEMEK, AİLE DEMEK…”

Tandır geleneğinin Anadolu’nun en güzel gelenekleri arasında yer aldığını söyleyen Başkan Asım Balcı “Bu geleneğimizi Altındağ’da yaşatmak amacıyla, tandır evi yapma kararı aldık. Sanayi tipi fırınların gelişmesi, kent kültürünün kırsalda da etkili olmasıyla tandır ekmeği yapımı da azaldı. Oysa tandır ekmeği hem kokusu ve lezzetiyle hem de farklı görünümüyle çok özel bir ekmektir. Köyümüzü, çocukluğumuzu hatırlatır. Tandır demek, aile demektir, eskiye duyulan özlem demektir” dedi.

Peçenek Mahallesi’nde yapımına başlanan tandır evinin mahalle sakinleri tarafından büyük bir sevinçle karşılandığını da sözlerine ekleyen Başkan Balcı “En güzel geleneklerimizi Altındağ’da yaşatıyor, geleneklerimize sahip çıkmak için elimizden geleni yapıyoruz. Mahalle sakinlerine şimdiden hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.
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