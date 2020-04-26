Yerel eşitlik için online toplantı; Kadına yönelik şiddet pandemide artıyor

YEREL EŞITLIK IÇIN ONLINE TOPLANTI - KADINA YÖNELIK ŞIDDET PANDEMIDE ARTIYOR

Yenimahalle Belediyesi Kadın Dostu Kent olma sürecinde yürüttüğü Yerel Eşitlik Eylem Planının 2inci dönem toplantısını UNFPA Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu desteği ile gerçekleştirdi. Belediyenin 2inci dönem faaliyet raporuyaşanan pandemi süreci nedeniyle online toplantı ile izleme komisyonuna sunuldu.

YENIMAHALLENIN PANDEMI SÜRECI ANLATILDI

Yenimahalle Belediyesi temsilcileri pandemi sürecinde kadın sığınmaevi ve danışma merkezinin faaliyetlerine devam ettiğini ve özellikle ev içi şiddet konusunda yeni çalışmalara girdiklerini ifade etti. Yerel eşitlik eylem planı izleme komisyonu gerek eylem planı gerekse de pandemi döneminde kadın yönelik şiddet konularında önerilerde bulundu.

Toplantıda Hacıbayram Üniversitesi Öğretim Görevlisi Nuran Belet özellikle pandemi süreci öncesinde şiddet mağduru kadınlar için güvenceli yaşam tedbirleri alınmasının öneminden bahsetti. Belet Pandemi sürecinde gördük ki bundan böyle tüm kurumlar özellikle sığınmaevleri gibi kritik hizmet noktaları için risk yönetimleri hazırlamalı dedi.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ise pandemi döneminde kadınlara yönelik şiddet oranının geçen yılın Mart ayına göre 382 oranında artığını bu nedenle belediyelere çok iş düştüğünü söyledi.

Güllü Evde kal diyelim ama evi de güvenli hale getirelim hayatı ve işimizi paylaşalım evde bütün bakım işleri kadının üzerinde olmasın dedi. Güllü Belediyelerin geçici kadın sığınmaevleri açmasının öneminden de bahsederek Belediyeler bu süreçte otel de kiralayabilir şiddetle mücadelede kadının gideceği yerlerin olması çok önemli. Evetpandemi süreci yaşanıyor herkes evinde kalsın istiyoruz ancak bu evlerde toplumsal bir şiddete dönüşmemeli dedi.