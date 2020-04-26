Mamak Belediyesi'nden 75. Yıl Amfi Tiyatro’ya estetik dokunuş

75. YIL AMFI TIYATROYA ESTETIK DOKUNUŞ

Mamakın ihtiyaçlarına cevap verecek yatırımları hayata geçirmek için çalışmalarına aralıksız devam eden Mamak Belediyesi bir yandan da estetik dokunuşlarla şehri güzelleştirip hayatı kolaylaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Mamak Belediyesi 75. Yıl Amfi Tiyatrosu sezona yenilenen yüzüyle merhaba demek için hazırlanıyor. Covid-19 salgınından dolayı etkinliklerin iptal edildiği Mamakta bakım onarım boya badana ve tadilat çalışması yapılan amfi tiyatro salgın sonrası çeşitli etkinlerle Mamaklıları buluşturmaya devam edecek.

SANATSEVERLERIN VAZGEÇILMEZ ADRESI OLMAYA DEVAM EDECEK

Mamak Belediyesi 75. Yıl Amfi Tiyatrosunun Mamakın en önemli kültür ve sanat tesisleri arasında olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Bu özel tesisi yenileme çalışmalarıyla kentimize çok daha yakışan bir görünüme kavuşturuyoruz. 75. Yıl Amfi Tiyatromuz konserleri tiyatro gösterileri müzik festivalleri ve daha pek çok etkinlikle yılın her döneminde sanatseverlerin vazgeçilmez adresi olmaya devam edecek dedi.