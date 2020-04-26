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Ankara'da Sokağa çıkma yasağı boyunca Çankaya temizlendi

Çankaya Belediyesi salgın hastalık tedbirleri kapsamında yürüttüğü çalışmalarda sokak hayvanlarını beslemeyi de ihmal etmiyor. İlçede belirlenen besleme noktalarına düzenli olarak kuru mama bırakan ekipler sokağa çıkma yasağı süresince besleme yapmaya devam etti.

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ÇANKAYA BELEDIYESI 23 NISANDA BAŞLAYAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BOYUNCA ILÇEDE TEMIZLIK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRDÜ. EKIPLER ÇALIŞMALARINI EMEK 100. YIL ÇUKURAMBAR VE ESAT BÖLGELERINDE YOĞUNLAŞTIRDI.

23 Nisan coşkusunu yaşatmak için ev ev dolaşarak çocuklara Atatürk posteri Türk Bayrağı ve Çankaya Çocuk Kitapları seti armağan eden Çankaya Belediye cadde ve sokakların tenha olmasını fırsat bilerek yıkama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Dünya Sağlık Örgütünün DSÖ yeni koronavirüsü pandemi ilan ettiğinden itibaren dezenfekte çalışmalarından başlayarak salgınla mücadele çalışmalarına devam eden Çankaya belediyesi ekipleri sokağa çıkma yasağında da cadde ve sokak yıkama çalışmalarına devam etti. Her gün farklı bir bölgede yıkama çalışması yapan ekipler sokağa çıkma yasağı süresince Emek 100. Yıl Çukurambar ve Esat bölgelerinde çalışma yaptı.

KÖŞE BUCAK YIKAMA ÇALIŞMASI

Çankaya Belediyesi temizlik ekipleri Emek bölgesinde Kazakistan Bosna Hersek Bişkek Kırım Veli Necdet Arığ 1617 ve 18. Caddeler ile 100. Yıl ve Çukurambar bölgesinde Hasan Celal Güzel Caddesi Budapeşte Caddesi Öğretmenler Caddesi Ufuk Üniversitesi Caddesi 1425 1426 1459 1505 1516 caddeler1458 1428 sokaklar Esat bölgesinde Tunalı Hilmi Tunus J.F.Kennedy Esat Abay Kunanbay Bülbülderesi caddeleri Bestekar Büklüm Bülten Güniz Billur Başak Bardacık Bağlayan Yaprak ve Akyüz sokaklarda yıkama çalışmaları yaptı.

SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI

Çankaya Belediyesi salgın hastalık tedbirleri kapsamında yürüttüğü çalışmalarda sokak hayvanlarını beslemeyi de ihmal etmiyor. İlçede belirlenen besleme noktalarına düzenli olarak kuru mama bırakan ekipler sokağa çıkma yasağı süresince besleme yapmaya devam etti. ODTÜ Pati grubu ile ortak çalışma yapan Veteriner İşleri ekipleri ODTÜ yerleşkesinde bulunan sokak hayvanlarına kuru mama dağıttı.
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