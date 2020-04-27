Mansur Yavaş'tan Çiçek Sürprizi

ANKARA BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE BAŞKANI MANSUR YAVAŞ SOSYAL MEDYA HESABINDAN BAŞKENTLILERE ÇIÇEK SÜRPRIZI YAPTI. BAŞKAN YAVAŞ SALGIN SÜRECINDE EVINDE KALARAK MÜCADELEYE DESTEK OLAN HER BIR HEMŞEHRIMIZ ADINA 2ŞER ÇIÇEK EKIYORUZ. BUGÜNLERI BAŞARIYLA ATLATTIĞIMIZDA ANKARAMIZ 12 MILYON ÇIÇEKLE SIZLERI KARŞILAYACAK DEDI. ANFA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAŞKAN YAVAŞIN TALIMATI SONRASI YERLI ÜRETICILERDEN ALINAN ÇIÇEKLERI CADDE BULVAR PARK VE ORTA REFÜJLERE DIKILMEK ÜZERE EKIMINE BAŞLADI.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bahar aylarının başlaması ve çiçek sezonunun açılmasıyla Başkentlilere çiçek sürprizi yaptı.

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan Ankaralılara sosyal medya hesaplarından seslenen Başkan Yavaş SALGIN SÜRECINDE EVINDE KALARAK MÜCADELEYE DESTEK OLAN HER BIR HEMŞEHRIMIZ ADINA 2ŞER ÇIÇEK EKIYORUZ. BUGÜNLERI BAŞARIYLA ATLATTIĞIMIZDA ANKARAMIZ 12 MILYON ÇIÇEKLE SIZLERI KARŞILAYACAK dedi.

BAŞKENT ÇİÇEKLENECEK

ANFA Genel Müdürlüğü Başkan Yavaşın talimatı üzerine Başkentin dört bir yanında her bir Başkentli adına toplam 12 milyon çiçeği toprakla buluşturmaya başladı.

Kentin cadde bulvar park ve bahçeleri ile orta refüjlere ekilen sardunya petunya kadife ve begonyadan oluşan çiçekler yaratacakları renk cümbüşü ile Başkente görsel güzellik katacak.

ANFA Genel Müdürü Nevzat Uslucan rengarenk çiçeklerin ekimini Mayıs ayı ortalarına doğru tamamlamayı planladıklarını belirterek BAŞKANIMIZ SAYIN MANSUR YAVAŞ 2020 YILINDA 12 MILYON YAZ AYLARI IÇIN 12 MILYON DA KIŞ AYLARI OLMAK ÜZERE YEŞIL ALANLAR PARK VE BAHÇELER ILE REFÜJLERIN ÇIÇEKLENDIRILMESI IÇIN TALIMAT VERDI. BAŞKENTIN 150 BIN METREKARE ALANINDA ÇIÇEK EKIMI YAPACAĞIZ. KORONAVIRÜS SALGINI BITINCE BAŞKENTLILERI ÇIÇEKLERLE KARŞILAMIŞ OLACAĞIZ dedi.

ÇİÇEK ÜRETİCİLERİNE DE DESTEK

Yerli üreticilerin desteklenmesi yönünde Başkente bundan sonra ithal çiçek bitki ve ağaç alınmayacağını açıklayan Başkan Yavaş salgın sürecinden en az zararla çıkılması için çiçek üreticilerini de unutmadı.

ANFA Genel Müdürü Nevzat Uslucan yerli üreticilerden çiçekleri alarak onlara da destek sağlayacaklarını belirterek şöyle konuştu:

ÇIÇEKLER ANKARALI ÜRETICILERIN YETIŞTIRDIĞI BITKILER. SATIŞLARI DÜŞEN ÜRETICILERE BÖYLECE DESTEK OLUYORUZ. ÖNÜMÜZDEKI YILLARDA DA KIRSALDAKI ÇIFTÇILERIMIZE ÜRETIMLERINI ARTIRMALARI IÇIN DESTEK OLACAĞIZ.

Başkan Yavaşın 2020 yılında toplamda 24 milyon çiçek ekimi talimatı vermesi üzerine 30 milyon metrekare yeşil alanı olan Başkentte 150 bin metrekare alan çiçeklenecek.