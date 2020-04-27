Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok minik kedi koruma altına aldı

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANI TURGUT ALTINOK MİNİK KEDİYİ KORUMA ALTINA ALDI

BAŞKAN ALTINOK: SOKAK HAYVANLARINA SAHİP ÇIKMAK GÖNÜL İŞİDİR

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok minik kedi yavrusunu sahiplenerek koruma altına aldı. Altınok Yüce rabbimin yarattığı dilsiz varlıklara sahip çıkmak gönül işidir. Biz de gerek evcil gerekse sokak hayvanlarımız için her türlü gıda ve tedavi desteğini vermeye devam ediyoruz dedi.

Başkan Turgut Altınok Keçiören Atadan Caddesinde annesi tarafından terk edildiği bilgisini aldığı yavru kedinin bulunduğu noktaya giderek minik kediyi bizzat kendisi koruma altına aldı. Altınok daha sonra minik kedinin Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından belediyeye ait hayvan hastanesine götürülmesi talimatını verdi. Veteriner hekimler de minik kediyi sağlık kontrollerinden geçirerek gözetim altına aldı.

KIŞ AYLARINDA SOKAK HAYVANLARINA YİYECEK DAĞITIYORUZ

Keçiören Belediyesin özellikle kış aylarında sokak hayvanlarına yiyecek dağıtığını sokakta yaşamakta güçlük çeken canlıların ise hayvan barınağında bir süre misafir edildiğini belirten Başkan Turgut Altınok Can dostlarımız kış mevsiminde kimi zaman yiyecek bulmakta zorlanıyor. Bu nedenle kentimizin belirli noktalarına kuru mama bırakmak koşuluyla onların hayatta kalmalarını sağlıyoruz. Barınağımızda misafir ettiğimiz canlıları 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince hava şartları uygun hale geldiğinde doğal ortamlarına tekrar bırakıyoruz dedi.

TOPLUM OLARAK KANAT GERECEĞİZ

Altınok sokak hayvanlarına yiyecek temin edilmesi için vatandaşlara yönelik çağrıda da bulunarak şunları kaydetti:

Sokaklara evlerimizin ve dükkânlarımızın önlerine yiyecek bırakalım. Gönlü ve yüreği güzel olan her bir insanımızı sokak hayvanlarına sahip çıkmaya davet ediyorum. Dili olan ama konuşamayan acıktığını susadığını üşüdüğünü söyleyemeyen masum dostlarımıza toplum olarak kanat gereceğimize de yürekten inanıyorum. Biz de Keçiören Belediyesi olarak Allahın yarattığı masum dilsiz ve güzel varlıklara sahip çıkmaya devam edeceğiz.