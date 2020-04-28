Antalya’nın Vazgeçilmez Rotası Side Tatili

Yazın neredeyse artık kendini göstermesiyle erken rezervasyon kampanyaları da o kadar cazip hale geldi ki yaz tatilinizi hala planlamadıysanız biraz acele etseniz iyi edersiniz. Hem bütçenize hitap edecek hem de dilediğiniz yere gitmenin verdiği huzurla şimdiden unutulmaz tatilin kapılarını aralayabilirsiniz. Madem öyle hala keşfetmeyenler için Side Otelleri tüm güzellikleriyle bu yaz yine sizi çağırıyor.

Aspendos Köprüsü

Side’de gezilecek yerler listesinde başı çeken Aspendos zengin tarihiyle her zaman popüler olmayı başarıyor. Köprüçay Nehri üzerinde Roma İmparatorluğu’nun şaheseri burası. Cumhuriyet döneminde restore edilmiş haliyle göreceksiniz Aspendos Köprüsünü.

Manavgat Şelalesi

Manavgat ilçesinden 3 km sonra göreceksiniz Manavgat Şelalesini. Bıkmadan usanmadan zamana karşı koyarcasına gürül gürül akmaya devam ediyor. Mis gibi yemyeşil doğası içinde seyrine doyamayacağınızdan eminimiz. Buraya gitmişken taptaze balıklarının tadına bakmadan dönmemenizde fayda var.

Side Müzesi

Side Antik Kent kazılarından çıkan Roma, Helenistik ve Bizans dönemlerinin Heraklas, Zafer Tanrıçası Nike, Hygiea heykelleri, Hermes, bronz ve cam eserler en gösterişli haliyle müzede sergileniyor. Burada gezerken bir diğer müze olarak kullanılan Agora Hamamı’nı gezmeden buradaki turunuzu tamamlamayın.

Side Müzesi’ndeki bir lahit

Apollon Tapınağı

Apollon Tapınağı, Athena Tapınağı ile birlikte Bizans bazilikasının içinde kalmıştır. Roma devrinde M.S 150’li yıllarda yapıldığı tahmin edilen tapınak, Side’nin en turistik yerlerinden birisidir. Eğer Apollon’u duyduysanız özelliklerini de az çok bilebilirsiniz. Kehanetin, ışığın ve sanatın tanrısı olarak tanınmış Apollon’a adanan tapınak, güzelliğinden bir şey kaybetmeden yıllara meydan okuyor. Side’de o muhteşem güneşin batışının manzarasını burada görmeden sakın dönmeyin. Fotoğraflarınızda sadece eserlere değil kendinize de yer vermeyi unutmayın.

Side, tarihiyle, güneşiyle, deniziyle hatta antik kalıntılarıyla tam anlamıyla gezmeniz ve o ortamda en az 2-3 kere bulunmanız gereken Antalya’nın turizm cenneti.

Kaynak: neredekal.com