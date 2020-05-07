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Beypazarı Belediyesi esnafa yüz koruyucu siperlik dağıtıldı

Ankara Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ‘Vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için her türlü önlemi almaya özen gösteriyoruz.

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Beypazarı Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren esnaflara koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında siperlik dağıtımına başladı.

Beypazarı Esnafına Yüz Koruyucu Siperlik

Zabıta ekipleri, ilçede alışveriş yapan vatandaşların ve esnafın salgına karşı güvende kalmaları amacıyla esnafların iş yerlerine siperlik dağıtımını gerçekleştiriyor. 

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ‘Vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için her türlü önlemi almaya özen gösteriyoruz. Bu kapsamda ilçemizde faaliyet gösteren tüm iş yerlerini periyodik aralıklarla ilaçlayarak dezenfekte çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu çalışmalarımızın yanı sıra esnaflarımıza koruyucu yüz siperliği desteği de sağlıyoruz’ dedi.
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