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Mikrobu kıran Doğal dezenfekten ’kuka’ tespihlere talep arttı

Elazığ’da tespih ustaları, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle müşterilerinin Kuka ağacının meyvesinden yapılan ve Osmanlı döneminden itibaren mikrop kırıcı antibakteriyel özelliği olduğu bilinen kuka tespihlere talep arttığını söyledi.

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Dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da kurumlar tarafından tüm tedbirler alınırken, vatandaşlarda kendi tedbirleri için zaman zaman alternatif yöntemlere yöneliyor. Bu kapsamda vatandaşların tespih ustalarından özellikle Antibakteriyel özelliği bulunan kuka ağacının meyvesinden yapılan tespih talep ettiği belirtildi. Osmanlı döneminde çok popüler olduğu bilinen ve hekimlerin de mikrop kırıcı antibakteriyel özelliği nedeniyle sürekli yanında taşıdığı kuka tespihleri, üretmek için ustalar atölye mesai yapıyor.

11 yaşında babasının atölyesinde mesleği öğrenen ve kendi atölyesinde siparişler üzerine kuka tespihler yapan 46 yaşındaki Bekir Güncü’de, kuka ağacından yapılan tespihlere salgından dolayı rağbet arttığını söyledi.

Kukanın eldeki mikrobu topladığının sürekli söylendiğine dikkat çeken Güncü,"Bu eskilerden duyulmuş bir şeydir, bize söylenen odur. Kukanın özellikleri çekildiği kayganlığı, eldeki mikropları toplaması ve çektikçe kararıp daha güzel bir hale gelmesidir. Geçmişte bir düşüş gösterdi ama bu son zamanlarda rağbet artı, istek oluyor. Bizde bunların yapımını en güzel bir şeklide yapmaya çalışıyoruz. Korona virüsten dolayı kukaya bir rağbet var ondan dolayı bizde burada onun üretimi ile uğraşıyoruz ve daha fazla yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Özel işçilikli kuka tespihlerin 200 ile 250 arasında müşteri bulduğunu aktaran Güncü, özel işçiliği olmayanların fiyatının ise 100 lira civarında olduğunu kaydetti.
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