2020’nin son Süper Ay’ı hayran bıraktı

2020 yılının dördüncü ve son Süper Ay’ı dün gece kartpostallık görüntüler oluşturdu. Dünyanın çeşitli noktalarında izlenen Süper Ay, insanları kendine hayran bıraktırdı.
Ay’ın normalde olduğundan daha büyük ve parlak görülmesi hali bu yıl son kez izlendi. Ay’ın Dünya’ya en yakın konumda olduğu ve bu yıl dördüncü kez gözlenen Süper Ay, ABD, İtalya, Fransa, Hindistan, Avustralya, Almanya, Meksika, Guatemala, Türkiye, Avusturya gibi birçok ülkede görüntülendi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz