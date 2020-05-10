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Yenimahalle'nin yaşayan çınarlarına belediyeden anlamlı jest

Ankara Yenimahalle Belediyesi ilçenin en eski sakinlerine Anneler Günü sürprizi yaptı. Anneler Günü dolayısıyla ilçe genelinde evlere kadife ve menekşe çiçeği dağıtan belediye ekipleri bugün de Yenimahallenin yaşayan 3 çınarına jest yaptı.

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YENIMAHALLENIN YAŞAYAN ÇINARLARINA BELEDIYEDEN JEST

Ankara Yenimahalle Belediyesi ilçenin en eski sakinlerine Anneler Günü sürprizi yaptı. Anneler Günü dolayısıyla ilçe genelinde evlere kadife ve menekşe çiçeği dağıtan belediye ekipleri bugün de Yenimahallenin yaşayan 3 çınarına jest yaptı.

Ankara Yenimahalle Belediyesi Zabıta ekipleri Batıkent İnönü Mahallesinde yaşayan 84 yaşındaki Güneş Aksoy Demetevler sakini 70 yaşındaki Nezahat Önal ile Yenimahalle Merkez sakinlerinden Emekli Öğretmen Nurten Demirelin kapısını çaldı.

ÇAM SAKIZI ÇOBAN ARMAĞANI

Tüm anneler adına temsili olarak Aksoy Önal ve Demirelin Anneler Gününü kutlayan belediye ekipleri çınar kadınlara birbirinden güzel çiçeklerle birlikte çam sakızı çoban armağanı Çay Makinesi hediye etti.

Belediye ekiplerini karşılarında gören kadınlar şaşkınlıklarını gizleyemezken yüzlerindeki tebessüm herkesi mutlu etti. Hediyeler için Başkan Yaşara teşekkür eden kadınlar Yenimahalle Belediyesinin desteğini her zaman yanımızda buluyoruz. İlçemize de bizlere de emeği geçen herkesten Allah razı olsun diye konuştu.

YENIMAHALLEYE HOŞ SEDA BIRAKMAK ISTIYORUM

Öte yandan tüm annelerin gününü kutlayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da Tek derdim Yenimahallede hoş bir seda bırakmak. Çayınızı yudumladığınızda bizleri güzel hatırlamanızı diliyorum. Allah sizlere uzun ömürler versin diye konuştu.
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