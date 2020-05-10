Ankara Kale'nin Minik Yavrularına Mama Desteği

KALENİN MİNİK YAVRULARINA MAMA DESTEĞİ

Ankara Altındağdaki sokak hayvanlarına sevgiyle kucak açan Altındağ Belediyesi Ankara Kalesindeki kedi yavrularına da sahip çıktı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcının talimatıyla Ankara Kalesindeki kedi yavrularına bakım ve mama desteği sağlandı.

Kale Mahallesine gerçekleştirdiği her ziyarette burayı mesken tutmuş kedilerle yakından ilgilenen Başkan Balcı minik yavrulara da kayıtsız kalmadı. Ankara Kalesinde gözlerini dünyaya açan minik kedi yavrularına bakım ve mama desteği sağlandı. Yavru kediler Altındağ Belediyesi ekipleri tarafından beslendi ihtiyaç duyulanlara ise Altındağ Belediyesi Veteriner Hekimi tarafından sağlık kontrolü yapıldı.

BİRAZ İLGİ BİRAZ SEVGİ

Hayvan sevmenin dünyayı güzelleştiren kalplere merhamet aşılayan bir duygu olduğunu belirten Başkan Asım Balcı Bu kediler Ankara Kalesine güzellik katıyor. Onlara sahip çıkmak hepimizin görevi...

Buradaki canlara nasıl sahip çıkıyorsak Altındağ sokaklarında yaşayan hiçbir canlının yalnız kalmaması için de elimizden geleni yapıyoruz dedi.

HAYVAN DOSTLARIMIZI UNUTMAYALIM

Yaşanılan zor günlerde sokakta yaşayan canların unutulmaması gerektiğini de söyleyen Başkan Balcı Altındağlı vatandaşlardan bu konuda destek istedi. Altındağda herkes kapısının önüne bir tas su birazcık mama koyabilirse can dostlarımız için çok büyük bir iyilik yapmış olacaktır.

Bu konuda destek veren herkesten Allah razı olsun. Altındağ Belediyesi olarak bizler ilçenin çeşitli noktalarına can dostlarımız için mama ve su koymaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı.