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Havalar Isınıyor, Ankara Güzelleşiyor

Ankara'lı üreticilerin yetiştirdiği çiçekleri satın alarak destek olan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı kentin dört bir yanındaki cadde bulvar park ve refüjlere rengarenk mevsimlik çiçekleri ekmeye başladı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi şehri güzelleştiren çalışmalara imza atmayı sürdürüyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaşın ithal bitki ve ağaç yerine yerli üreticilerin ürettiği çiçek ve ağaçların satın alınması talimatını vermesinin ardından harekete geçen Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı şehrin birçok noktasında yerli üreticilerin ürettiği çiçeklerin dikim çalışmalarına hız verdi.

HEM YERLİ ÜRETİCİ KAZANIYOR HEM ANKARA GÜZELLEŞİYOR

Başkentli üreticilerin yetiştirdiği çiçekleri satın alarak destek olan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı kentin dört bir yanındaki cadde bulvar park ve refüjlere rengarenk mevsimlik çiçekleri ekmeye başladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde de çalışmalarına aralıksız  devam eden Büyükşehir ekipleri sosyal mesafe kuralına uygun bir çalışma düzeni içinde çiçek dikimi gerçekleştiriyor.

ANKARA'DA GÖRSEL ŞÖLEN

Büyük bir kısmı Ankaralı üreticilerden satın alınan Petunya Top Kadife Begonya ve Sardunya türü toplam 12 milyon çiçek dikimi ile kente estetik bir görünüm kazandıran Büyükşehir Belediyesi salgın hastalık sürecinde satışları düşen üreticilerin çiçeklerini satın alarak onlara da rahat bir nefes aldırıyor.

Başkenti görsel açısından koronavirüs salgını sonrası normalleşme süreci için hazırlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi yerli çiçek üreticilerinin çiçekleriyle buluşturduğu kentin hem ekonomisini canlı tutmayı amaçlıyor hem de şehri güzelleştirerek vatandaşların göz ve ruh estetiğine hitap ediyor.
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