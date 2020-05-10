SİNCAN’DA ŞEHİTLERİMİZİN EMANETLERİ UNUTULMADI. SİNCAN’DA ŞEHİT ANNELERİ ZİYARET EDİLDİ, KARANFİLLERLE ANNELER GÜNÜ KUTLANDI

SİNCAN BELEDİYESİNDEN ANLAMLI ANNELER GÜNÜ ZİYARETİ

Sincan Belediyesi vatanı uğruna hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak can veren şehitlerimizin emanetlerini yalnız bırakmadı. Gözü yaşlı şehit anneleri ve eşlerini ziyaret eden ekipler, karanfillerle anneler gününü kutladı.

Peygamberimizin (sav) “Cennet annelerin ayakları altındadır” hadisiyle şereflendirdiği, sevgi dolu yürekleriyle evlatlarına kol kanat geren, onların topluma kazandırılmasında büyük rolü olan annelerimizin hakkı hiçbir şekilde ödenmez. Vatan uğruna can veren şehitlerimizin annelerini ise çok ayrı bir yere koymak gerek.

Sincan Belediyesi o koca yürekli insanları, şehit annelerini unutmadı. Ekipler koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evde kalmak durumunda olan şehit anneleri ve eşlerinin evine gitti. Ülkenin bölünmez bütünlüğü için hayatlarından vazgeçip şehit olan ölümsüz kahramanların anneleri ve eşlerinin anneler gününü kutladı. Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette ekipler annelerin acısına ortak oldu. Karanfillerle bir nebze de olsa acıları hafifletilmeye çalışıldı, ayrıca sağlık kiti hediye edildi.

Ankara Sincan'da Şehit annelerine "Anneler Günü" sürprizi

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da anneler gününü kutladı. Annelik vazifesinin çok kutsal bir anlam taşıdığını vurgulayan Başkan Ercan, “Bizleri dünyaya getiren, her türlü fedakarlığı göstererek büyüten annelerimiz için ne yapsak, ne söylesek az gelir. Bu anlamlı günde şehit annelerimizi ve eşlerini unutmadık. Onlar şehitlerimizin bize emanetidir. Her zaman yanınızdayız. Bu duygularla şehit ve gazi annelerimiz başta olmak üzere tüm annelerimizin anneler gününü en içten dileklerimle kutluyorum.” dedi.