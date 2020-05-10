Ankara Sincan Belediyesi ilçenin dört bir tarafını dezenfekte etti, vatandaşlar tertemiz sokaklarda, yemyeşil parklarda yürüyüş yapmanın keyfini çıkardı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar, 11.00-15.00 saatleri arasında Sincan sokaklarında nefes aldı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkmaları 21 Mart itibarıyla kısıtlanmıştı. Son Kabine Toplantısının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge ile söz konusu vatandaşların 10 Mayıs’ta 11.00 ila 15.00 saatleri arasında dışarıya çıkmasına izin verildi.

Ankara Sincan Sokaklarında 65 Yaş üstü vatandaşlar nefes aldı

Ankara Sincan Belediyesi 14 Şubat’tan bu yana dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Park ve bahçeler, bankamatikler, bankalar, metro istasyonları halkın yoğun şekilde kullandığı alanlar rutin olarak dezenfekte ediliyor. Sokaklar deterjanlı sularla yıkanıyor.

50 gün boyunca evde kalan vatandaşlar, 4 saat sokağa çıkabilmenin tadını çıkardı. Sincan’da vatandaşlar tertemiz sokaklarda, park ve bahçelerde yürüyüş yaptı. Kimileri ise bankamatiklerde işlerini halletti. 65 yaş üstü vatandaşlar sosyal mesafe kuralına riayet etti, maske taktı. Güneşli havanın tadını çıkaran Hasan K. “Günler sonra ilk kez dışarı çıktım. Her şey çok güzel, baharın tadını çıkarıyorum.” dedi. 67 yaşındaki Ayşe T. ise “Yürüyüşe çıktık. Bugün anneler günü. Allah devletimize zeval vermesin, bize izin verdiler. Çifte bayram kutluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ankara Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan günlerdir evlerinden ayrılmayarak kurallara harfiyen uyan Sincanlılara teşekkür etti. Önlemlerin devam ettiğini vurgulayan Başkan Ercan, “Uzun bir aranın ardından bugün ilk kez sokağa çıkan büyüklerimiz, Sincanımızın boş sokaklarında dolaşarak güneşli havanın tadını çıkardı. Maske takarak sokağa çıkan ve sosyal mesafe kuralına uyan kıymetli büyüklerime teşekkür ediyorum.” dedi.