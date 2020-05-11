Tofaş Otomobil Fabrikası'nda üretim başladı

Tofaş Otomobil Fabrikası , Sağlık Bakanlığı’nın kamuoyuna duyurduğu korona virüsün önlenmesi yönündeki tavsiyeleri doğrultusunda iş ve toplumsal sağlığı desteklemek amacıyla önemli tedbirler aldı.

Sabah saatlerinde servis araçlarından sosyal mesafeli olarak inen işçiler, fabrika girişinde termal ateş ölçerler ile kontrol edildi. Ateşleri kontrol edilen işçiler tek sıra halinde fabrika içine alındı.

Sağlık kontrolleri yapılan işçiler, sosyal mesafeye uyarak çalışmaya başladı. Bu kapsamda şirket, çalışanlarının sağlığını güvence altına alma konusunda en üst düzeyde hassasiyet göstererek üretime kaldığı yerden devam etti.

Öte yandan yemekhanelerde de işçilerin aynı masaları kullanacakları, masalara siperlik konulduğu, barkodlu sistemlerle bütün işçilerin her defasında aynı masaya oturacağı, lavobalarda da olağanüstü önlemler alındığı öğrenildi.