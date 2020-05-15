Ankara Sincan Caddeleri 15-20 yaş grubu gençlerle şenlendi

SİNCAN’IN CADDE VE SOKAKLARI GENÇLERLE ŞENLENDİ

SİNCAN’DA 42 GÜNDÜR DIŞARIYA ÇIKAMAYAN 15-20 YAŞ GRUBUNDAKİ GENÇLER BAHARIN KEYFİNİ ÇIKARDI

Sincan’da gençler tertemiz cadde ve sokaklarda yürüyüş yaptı, sıcacık havanın keyfini çıkardı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 15-20 yaş grubunda gençler 11.00-15.00 saatleri arasında Sincan’da temiz havanın keyfini çıkardı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 20 yaş altı, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkması kısıtlanmıştı. 81 ile gönderilen genelge ile söz konusu kişilerin belli gruplar halinde sokağa çıkmasının önü açıldı. Bugün de 11.00 ila 15.00 saatleri arasında 15-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkmasına izin verildi.

Güneşli Havanın Tadını Doyasıya Çıkardılar

Okulların tatil edilmesiyle uzaktan eğitim sürecine katılan ve zorlu sınav maratonuna hazırlanan gençler 4 saat boyunca sokağa çıkabilmenin tadını çıkardı. Sincan’da 15-20 yaş grubundaki gençler tertemiz sokaklarda, meydanda yürüyüş yaptı, sosyal mesafe kuralına uyarak arkadaşlarıyla buluştu. Sincan sokakları adeta şenlendi. Belediye ekipleri günlerdir hummalı bir temizlik ve hijyen seferberliği yürüttü, sokaklar ve caddeler yıkandı. İlçenin dört bir yanı dezenfekte edildi. Gençler Sincan’da 4 saat boyunca gezdi, eğlendi. Sosyal mesafe kuralına riayet eden gençler maske takmayı da ihmal etmedi.

“Tedbirleri Eksiksiz Yerine Getirin”

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan gençlere önemli tavsiyelerde bulundu. Başkan Ercan, “Bugün 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkarak sokaklarımızı şenlendirdiniz. Bu zor günleri bir an önce atlatabilmemizin ve virüsten en az zararla kurtulabilmemizin yolu birlikte mücadele etmekten geçiyor. Lütfen alınan tedbirleri eksiksiz yerine getirmeye devam edelim.” ifadelerini kullandı.