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Ankara'da şiddetli rüzgar, cami minaresini yıktı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, şiddetli rüzgar, caminin metal minaresini yıktı, olayda can kaybı ve yaralanan olmadı. Mahalle Muhtarı Ayhan Çakır, can kaybı olmamasına şükrettiklerini belitti.

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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, şiddetli rüzgar, caminin metal minaresini yıktı, olayda can kaybı ve yaralanan olmadı. Mahalle Muhtarı Ayhan Çakır, can kaybı olmamasına şükrettiklerini belitti.

Ankara'da şiddetli rüzgar, cami minaresini yıktı

Olay, saat 17.00 sıralarında Ömerşeyhler Mahallesi Camii'nde meydana geldi. İlçede etkili olan şiddetli rüzgara dayanamayan yaklaşık 10 metre uzunluğundaki metal minare, büyük bir gürültüyle yıkıldı.

Olayda şans eseri can kaybı ve yaralanma olmazken, yıkılan minare, caminin bir kısmına ve elektik hattına zarar verdi.

Mahalle Muhtarı Ayhan Çakır, can kaybı olmamasına şükrettiklerini belitti. Çakır ayrıca, Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş'ın da telefonla arayarak geçmiş olsun dediğini ve yeni minare yapılmasında yardımcı olacaklarını söylediğini aktardı.
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