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Osmanlıspor Ali Güneş nezaretinde çift antrenman yaptı

Covid-19 testinden geçen Başkent ekibi antrenmanlara bugün başladı. Mor-sarılılar teknik direktör Ali Güneş nezaretinde çift antrenman yaptı.

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OSMANLISPOR ANTRENMANLARA DAYANIKLILIKLA BAŞLADI

Corona virüs salgınından dolayı liglere verilen aranın ardından önceki gün Covid-19 testinden geçen Başkent ekibi antrenmanlara bugün başladı. Mor-sarılılar teknik direktör Ali Güneş nezaretinde çift antrenman yaptı.

TFF 1. LIG EKIPLERINDEN OSMANLISPOR ÇIFT ANTRENMANLA HAZIRLIKLARA BAŞLADI.

Günün ilk antrenmanına ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan oyuncular daha sonra saha kenarına kurulu istasyonlarda dayanıklılığa yönelik çalışmaya geçti. Gruplar halinde yapılan pas çalışmasının ardından dayanıklılık koşusu yapan mor-sarılı ekip açma germe egzersizleriyle antrenmanı tamamladı.

Osmanlıspor 1 saat süren akşam antrenmanına ise ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Saha kenarına kurulu istasyonlarda dayanıklılık koşusu ve koordinasyon çalışması yapan başkent ekibi açma-germe egzersizleriyle antrenmanı tamamladı.
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