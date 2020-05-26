Başkent ekibinden dikkat çeken güç antrenmanı - Ankara

ÇALIŞMALARINI BATIKENT TESISLERINDE SÜRDÜREN OSMANLISPOR GÜNE KUVVET AĞIRLIKLI ÇALIŞMAYLA BAŞLARKEN DAYANIKLILIK ÇALIŞMASIYLA GÜNÜ TAMAMLADI.

Çalışmalarına ivme kazandıran Osmanlıspor günü çift antrenmanla tamamladı. Mor-sarılı ekip teknik direktör Ali Güneş nezaretindeki günün ilk çalışmasını kuvvet ağırlıklı yaptı.

8erli gruplar halinde dönüşümlü olarak saha içerisinde ısınma egzersizleri yapan oyuncular daha sonra fitness salonunda oluşturulan istasyonlarda kuvvet çalışmasına geçti.

BAŞKENT EKIBI GÜÇLENDI

Günün ilk antrenmanı saha içerisinde yapılan sprint çalışmasıyla son buldu. 1 saat 20 dakika süren akşam antrenmanına ise oyuncular ısınma koşusuyla başladı. Daha sonra saha kenarına kurulu istasyonlarda koordinasyon ağırlıklı çalışan mor-sarılılar dayanıklılık koşusu yaptı.

Antrenmanın ikinci bölümünde 5e 2 top kapma oyununa geçen oyuncular tekrar dayanıklılık koşusu yaptıktan sonra açma-germe egzersizleriyle çalışmaları tamamladı. Antrenmana hafif adale ağrıları bulunan kaleci Santiago Mele Barış Zeren ve Erdem Çetinkaya katılmazken bu oyuncular salonda bireysel antrenman yaptı.