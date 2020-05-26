Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 01:40 TSİ

Başkent ekibinden dikkat çeken güç antrenmanı - Ankara

Çalışmalarına ivme kazandıran Osmanlıspor günü çift antrenmanla tamamladı. Mor-sarılı ekip teknik direktör Ali Güneş nezaretindeki günün ilk çalışmasını kuvvet ağırlıklı yaptı.

mask

ÇALIŞMALARINI BATIKENT TESISLERINDE SÜRDÜREN OSMANLISPOR GÜNE KUVVET AĞIRLIKLI ÇALIŞMAYLA BAŞLARKEN DAYANIKLILIK ÇALIŞMASIYLA GÜNÜ TAMAMLADI.

Çalışmalarına ivme kazandıran Osmanlıspor günü çift antrenmanla tamamladı. Mor-sarılı ekip teknik direktör Ali Güneş nezaretindeki günün ilk çalışmasını kuvvet ağırlıklı yaptı.

8erli gruplar halinde dönüşümlü olarak saha içerisinde ısınma egzersizleri yapan oyuncular daha sonra fitness salonunda oluşturulan istasyonlarda kuvvet çalışmasına geçti.

BAŞKENT EKIBI GÜÇLENDI

Günün ilk antrenmanı saha içerisinde yapılan sprint çalışmasıyla son buldu. 1 saat 20 dakika süren akşam antrenmanına ise oyuncular ısınma koşusuyla başladı. Daha sonra saha kenarına kurulu istasyonlarda koordinasyon ağırlıklı çalışan mor-sarılılar dayanıklılık koşusu yaptı.

Antrenmanın ikinci bölümünde 5e 2 top kapma oyununa geçen oyuncular tekrar dayanıklılık koşusu yaptıktan sonra açma-germe egzersizleriyle çalışmaları tamamladı. Antrenmana hafif adale ağrıları bulunan kaleci Santiago Mele Barış Zeren ve Erdem Çetinkaya katılmazken bu oyuncular salonda bireysel antrenman yaptı.
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Osmanlıspor Ali Güneş nezaretinde çift antrenman yaptı mask
Osmanlıspor Ali Güneş nezaretinde çift antrenman yaptı
Ankara Büyükşehir bayramda görev başında - Foto Galeri mask
Ankara Büyükşehir bayramda görev başında - Foto Galeri
Ankara'da şiddetli rüzgar, cami minaresini yıktı mask
Ankara'da şiddetli rüzgar, cami minaresini yıktı
Türk bilim insanları geliştirdi; Koronavirüsü 30 saniyede öldüren kabin mask
Türk bilim insanları geliştirdi; Koronavirüsü 30 saniyede öldüren kabin
Dünyanın en büyük Atatürk heykeline doğru heyecanlı atlayış mask
Dünyanın en büyük Atatürk heykeline doğru heyecanlı atlayış
Süleyman Soylu Namaz Dağı’ın zirvesinde askerlerle iftar açtı mask
Süleyman Soylu Namaz Dağı’ın zirvesinde askerlerle iftar açtı

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL