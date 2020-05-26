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Bugün 18:57 TSİ

Ankaralı, sosyal mesafeyi bu çıkartmalarla koruyacak! İşte resimler ve Anlamları

Ankara’daki işletmeler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek ve güvenli mesafenin korunması için hazırladığı "Sosyal Mesafenizi Koruyun” yazılı çıkartma ve broşürleri, müşterileri için hazırlayarak zeminlere yapıştırdığı görüldü.