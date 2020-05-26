Ankara’daki işletmeler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek ve güvenli mesafenin korunması için hazırladığı "Sosyal Mesafenizi Koruyun” yazılı çıkartma ve broşürleri, müşterileri için hazırlayarak zeminlere yapıştırdığı görüldü.
Bugün 18:57 TSİ
Ankaralı, sosyal mesafeyi bu çıkartmalarla koruyacak! İşte resimler ve Anlamları
Ankara’daki işletmeler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek ve güvenli mesafenin korunması için hazırladığı "Sosyal Mesafenizi Koruyun” yazılı çıkartma ve broşürleri, müşterileri için hazırlayarak zeminlere yapıştırdığı görüldü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz