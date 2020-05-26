Kahraman Mehmetcik Bayramı Böyle Kutladı! Ankara

Kışlalardaki Mehmetçik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak bayramlaştı. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda yurdun dört bir yanındaki kışlalardan bayramlaşma fotoğraflarına yer verildi.

Kışlalarda Kovid-19 tedbirlerine uygun bayramlaşma

Paylaşımda, vatan nöbeti tutan kahraman Mehmetçik ile rütbeli personelin, Ramazan Bayramı'nın ilk günü Kovid-19 virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında bayramlaştığı belirtildi.