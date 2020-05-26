Kahraman Mehmetcik Bayramı Böyle Kutladı! Ankara

Kışlalardaki Mehmetçik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak bayramlaştı. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda yurdun dört bir yanındaki kışlalardan bayramlaşma fotoğraflarına yer verildi.
Kışlalarda Kovid-19 tedbirlerine uygun bayramlaşma
Paylaşımda, vatan nöbeti tutan kahraman Mehmetçik ile rütbeli personelin, Ramazan Bayramı'nın ilk günü Kovid-19 virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında bayramlaştığı belirtildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz