Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 13:16 TSİ

DSİ'den Ankara Çiftçisine Hizmet! Ovaçayı Islah ediliyor!

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Ankara’ya yaptığı yatırımlarla Ankara’da mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşa içme ile kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

mask

Başkent’te son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynuyor. Ankara’nın eski ve önemli yerleşim yerlerinden biri olan Kahramankazan ilçesi, Türkiye Uzay ve Havacılık Sanayisinin ve milli sanayinin gelişiminde önemli bir yere sahip.Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ilçeye baraj, gölet ve sulama tesislerinin yanı sıra çiftçilerimizin, vatandaşlarımızın can ve mal kaybının önlenmesi için ıslah çalışmalarına devam ediyor.

Başkent’te Ovaçayı Islah Projesi devam ediyor

Kahramankazan İlçesini taşkınlardan koruyacak olan Kahramankazan Uzay ve Havacılık OSB Alanı içerisinden geçen “Ovaçayı Islahı” işi kapsamında; 6 bin 189 m çift taraflı betonarme duvar, dere güzergâhı boyunca her iki sahilde servis yolu, 53 adet gömülü betonarme brit imalatı bulunuyor.

Çalışmalar kapsamın da 5 bin 725 m çift taraflı betonarme duvar ile korkuluk imalatının tamamlandığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Devam eden çalışmaların 2020 yılı içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır. 71,20 Milyon TL’ye mal olacak ıslah projemiz ve buna paralel OSB’nin rekreasyon (çevre düzenlemesi, koşu ve bisiklet yolu vb.) çalışmalarının tamamlanmasıyla Kahramankazan Uzay ve Havacılık Organize Sanayi Bölgesi taşkınlardan korunacak aynı zamanda bölge bir cazibe merkezi haline dönüşecektir” dedi.
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Ankara ile Sivas arası 2 saate iniyor! İşte Yılın dev projesi - Haberler Ankara mask
Ankara ile Sivas arası 2 saate iniyor! İşte Yılın dev projesi - Haberler Ankara
Kahraman Mehmetcik Bayramı Böyle Kutladı! Ankara mask
Kahraman Mehmetcik Bayramı Böyle Kutladı! Ankara
Ankaralı, sosyal mesafeyi bu çıkartmalarla koruyacak! İşte resimler ve Anlamları mask
Ankaralı, sosyal mesafeyi bu çıkartmalarla koruyacak! İşte resimler ve Anlamları
Başkent ekibinden dikkat çeken güç antrenmanı - Ankara mask
Başkent ekibinden dikkat çeken güç antrenmanı - Ankara
Osmanlıspor Ali Güneş nezaretinde çift antrenman yaptı mask
Osmanlıspor Ali Güneş nezaretinde çift antrenman yaptı
Ankara Büyükşehir bayramda görev başında - Foto Galeri mask
Ankara Büyükşehir bayramda görev başında - Foto Galeri

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL