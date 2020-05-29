Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 00:22 TSİ

Keçiörengücü taktik çalıştı - Foto Galeri Ankara

Aktepe Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmanda mor beyazlı ekip, ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve taktik çalışması yaptı. Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dk sürdü...

mask

Keçiörengücü taktik çalıştı. TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, sezon hazırlıklarına Aktepe'de devam ediyor.

Aktepe Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmanda mor beyazlı ekip, ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve taktik çalışması yaptı. Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dk sürdü...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Mescid-i Aksa Açılıyor! Açılış öncesi sterilizasyon yapılıyor! mask
Mescid-i Aksa Açılıyor! Açılış öncesi sterilizasyon yapılıyor!
DSİ'den Ankara Çiftçisine Hizmet! Ovaçayı Islah ediliyor! mask
DSİ'den Ankara Çiftçisine Hizmet! Ovaçayı Islah ediliyor!
Ankara ile Sivas arası 2 saate iniyor! İşte Yılın dev projesi - Haberler Ankara mask
Ankara ile Sivas arası 2 saate iniyor! İşte Yılın dev projesi - Haberler Ankara
Kahraman Mehmetcik Bayramı Böyle Kutladı! Ankara mask
Kahraman Mehmetcik Bayramı Böyle Kutladı! Ankara
Ankaralı, sosyal mesafeyi bu çıkartmalarla koruyacak! İşte resimler ve Anlamları mask
Ankaralı, sosyal mesafeyi bu çıkartmalarla koruyacak! İşte resimler ve Anlamları
Başkent ekibinden dikkat çeken güç antrenmanı - Ankara mask
Başkent ekibinden dikkat çeken güç antrenmanı - Ankara

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL