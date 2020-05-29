Keçiörengücü taktik çalıştı - Foto Galeri Ankara

Keçiörengücü taktik çalıştı. TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, sezon hazırlıklarına Aktepe'de devam ediyor.
Aktepe Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmanda mor beyazlı ekip, ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve taktik çalışması yaptı. Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dk sürdü...
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz