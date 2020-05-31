Ankara Yenimahalle'den çocuklara eğlenerek öğrenme fırsatı - Foto Haber

Yenimahalle’den çocuklara eğlenerek öğrenme fırsatı

*Evrensel Değerler Çocuk Müzesi’nde heyecanlı bekleyiş

Yenimahalle Belediyesi’nin Ankaralı çocuklara hediye ettiği Evrensel Değerler Çocuk Müzesi, minik misafirleriyle buluşmak için gün sayıyor.

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi içerisinde 23 Nisan 2017 yılında faaliyete başlayan Evrensel Değerler Çocuk Müzesi, açıldığı günden bu yana yüzlerce okul ve binlerce öğrenciyi ağırladı.

Yenimahalle’de izin günlerinde müze keyfi yaşanacak

Corona Virüsü nedeniyle kapatılan müzelerin normalleşme takvimi ile 1 Haziran tarihinden itibaren açılması kararının ardından faaliyete başlaması planlanan Evrensel Değerler Çocuk Müzesi, 18 yaş altı için yayınlanan genelge doğrultusunda, Çarşamba ve Cuma günleri kapılarını aileleri ile gelen minik misafirlerine ücretsiz açacak.

Randevu sistemi ile hizmet sunacak Evrensel Değerler Çocuk Müzesini anne ve babaları ile birlikte ziyaret etmek isteyen minik sakinler, 332 11 75 ve 332 11 76 numaralı telefondan kayıt yaptırabilecek.

Müze’de bilim ve eğitim iç içe

600 metrekare kapalı alana sahip müze içerisinde Vahşi Yaşam ve Yardımseverlik, Çevre ve Saygı, Doğruluk ve Pinokyo, Entolomoji ve Birlik, Sevgi ve Veterinerlik, Bilim Merkezi, deney atölyeleri ve Planetaryum alanı bulunuyor.

Türkiye’nin ilk çocuk müzesi olma özelliğini elinde bulunduran ve açıldığı günden bu yana 4-12 yaş aralığında binlerce öğrenciye eğlenerek öğrenme fırsatı sunan Yenimahalle’nin çocuk müzesinde, öğrenciler hazırlanan programlar sayesinde yaratıcı ve eleştirel düşünme becerisi kazanırken interaktif eğitimlerden faydalanma şansını yakalıyor.

“Donanımlı ve bilinçli bir nesil yetişsin istiyoruz”

Çocukların zihinsel gelişimi, yaşadığı çevre hakkında etraflıca bilgi alması ve bilime ilgi duymasını planlayarak açılan Evrensel Değerler Çocuk Müzesi’nin tüm Türkiye’den binlerce öğrenciye ev sahipliği yaptığını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “ Corona virüs salgını sonrasında 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı getirildi.

Ülkemiz artık 1 Haziran tarihi itibariyle gerekli temizlik ve sosyal mesafe kurallarına da uyarak normalleşme sürecine giriyor. Devletin yetkili kurumları tarafından 18 yaş altı çocukların sokağa çıkma yasağı kaldırıldığı tarihte Evrensel Değerler Çocuk Müzesi kapılarını minik ziyaretçilerine açacak.

Çocuk müzemiz açıldığı günden beri alanından uzman eğitmenler tarafından hazırlanan programlar sayesinde binlerce çocuğumuza okula yardımcı eğitim hizmeti sundu. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yaşadığı çevreye ve topluma duyarlı, bilim ve sanatla iç içe yaşayan bireyler olarak yetişmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.