Ankara Keçiören'de Görme Engelli Vatandaşa Online Kuran Kursu

KEÇİÖRENDE GÖRME ENGELLİ VATANDAŞA ONLİNE KURAN KURSU

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok yeni tip koronavirüs Kovid-19 sürecinde görme engelli vatandaşların Kuran kursu eğitimlerinin online olarak devam ettiğini belirtti. Altınok Engelli vatandaşlarımızın dini eğitim almaları en temel haklarıdır.

Koronavirüs sürecinde görme engelli vatandaşlarımız için başlattığımız online eğitimlerimiz devam ediyor. Örgün eğitimlerimiz yeniden başladığında işitme engelli vatandaşlarımızın da Kuran kursları kaldığı yerden devam edecek dedi.

Keçiören Belediyesi Engelli Danışma Merkezi ve Keçiören İlçe Müftülüğü iş birliğinde görme engelliler için açılan Kuran kursu kursiyerlerin özel gereksinimleri göz önünde bulundurularak online ortamdan devam ettiriliyor.

KURSLARIMIZIN SAYISINI ARTIRACAĞIZ

Kuran okumaya başlayan ve eğitime katılmak isteyen her bir görme engelli vatandaşa online ortamdan kurs imkanı verebileceklerini kaydeden Başkan Turgut Altınok Görme engelli katılımcılarımızın eğitimlerini aksatmamak için evlerine en yakın camilerde açtığımız Kuran kursu Covid-19 sürecinde online olarak devam ediyor.

Alanında uzman görme engelli eğitmenlerimiz tarafından verilen kurslarımızın sayısını talebe göre artıracağız. Kursiyerlerimize kabartma yazılı Kuran-ı Kerim temininde bulunan Keçiören İlçe Müftülüğüne de teşekkür ediyoruz ifadelerini kullandı.

İSTEYENE ONLİNE KURS İMKÂNI

Bu arada Kur-anı Kerim okumaya başlamış olup online olarak ders almak isteyen görme engelli vatandaşların 0312 360 3030 nolu telefonu arayarak Keçiören Belediyesi Engelli Danışma Merkezine ya da Keçiören İlçe Müftülüğüne müracaat edebilecekleri de bildirildi.