Ankara Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgını sonrası normalleşme sürecinde de hijyen çalışmalarına ve denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Büyükşehir ekipleri Şereflikoçhisar, Evren ve Gölbaşı’nda bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile pazar yerlerinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirirken, Ankara Zabıtası da vatandaşlara ve esnafa maske dağıttı.
Ankara Büyükşehir’den çevre ilçelere seferberlik
Ankara Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgını sonrası normalleşme sürecinde de hijyen çalışmalarına ve denetimlerine hız kesmeden devam ediyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını sonrası normalleşme sürecinde de halk sağlığını korumaya yönelik hijyen çalışmalarına öncelik veriyor.
Mart ayından bu yana kent genelinde dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in çevre ilçelerinde de yoğun bir mesai harcıyor. Ankara Zabıtası, Kent Estetiği, Sağlık İşleri ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın ortak olarak yürüttüğü çalışmalar kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlar başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları, pazar yerleri, otobüs ve dolmuş duraklarında dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmaları yapılıyor.
ÜCRETSİZ MASKE DAĞITIMINA İLÇELERDE DE DEVAM EDİLİYOR
Kent Estetiği Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler son olarak; Şereflikoçhisar, Evren ve Gölbaşı ilçelerindeki kaymakamlık, emniyet ve hastaneler başta olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruşlarının yanı sıra nüfus yoğunluğunun en çok yaşandığı caddeler ve pazar yerlerinde de temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.
Ankara Zabıtası ise ilçelerde araçlarla dolaşarak sosyal mesafe kuralı için vatandaşlara önemli uyarılarda bulunurken, yüz yüze iletişimin en çok yaşandığı pazar yerlerinde hem esnafa hem de vatandaşa ücretsiz maske dağıttı.
Gölbaşı ilçesindeki pazar yerlerinde maske dağıtımına katılan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, yapılan çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:
“Yaklaşık 3 aydır Sağlık İşleri, Destek Hizmetleri, Kent Estetiği ve Zabıta Dairesi’nden oluşturduğumuz bir ekiple Ankara’nın ilçelerindeki vatandaşlarımıza koronavirüsle mücadelede yardımcı oluyoruz. İlk olarak Çubuk’tan başladık. Ardından Güdül, Ayaş, Beypazarı, Polatlı, Haymana, Şereflikoçhisar, Evren ve Gölbaşı’nda bu çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çalışmalarımız periyodik olarak devam edecek. Bu kapsamda pazar yerlerine, çarşı esnafına Başkanımız Mansur Yavaş’ın ‘Huzur ve Bereket’ dilekleriyle maske, dezenfektan ve kolonya desteği sağlıyoruz. Seyyar dezenfekte araçlarımız da ihtiyaç ve talep halinde hemen ilaçlama çalışması yapıyor.”
İLÇE ESNAFI VE SAKİNLERİNDEN BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR
İlçe esnafı ve sakinleri, sadece merkezde değil ilçelerde de dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra maske ihtiyacını karşıladığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a şu sözlerle teşekkür ettiler:
-Şükrü Bayazıt: “Vatandaşını düşünen ve ücretsiz maske dağıtan Büyükşehir Belediyesine ve Sayın Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ediyoruz. Müşterilerimiz ile iletişim kurarken aramıza en az 2 metre mesafe bırakıyoruz.”
-Yasin Aksoy: “Bize maske dağıtan Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz ve Başkanımızdan Allah razı olsun. Sosyal mesafe kurallarına dikkat ediyoruz ve müşterilerimizle aramızda 1,5 metre bırakıyoruz .”
-Şehibe Güzel: “Pazarda maske dağıtan Büyükşehir Belediyesine çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.”
-Özcan Dağıstan: “Büyükşehir Belediyesinin bu uygulamalarından memnunuz. Gayet hızlı, zamanında ekipler hemen geldi sıkıntılarımızı çözdüler. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederiz.”
Ankara Pazar Yerleri Esnafı Odası Başkanı Recep Ayhan da Büyükşehir Belediyesinin özveriyle çalıştığına dikkat çekerek, “Bu uygulamaları yerinde buluyoruz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a çok teşekkür ediyoruz. Zaten salgının başladığı ilk gün belediyemiz ilaçlama ve dezenfekte işlemlerine başlamıştı. Halka, pazarcıya maske dağıttı. Allah razı olsun” dedi.
Gölbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsa Albut da düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:
“Tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de koronavirüs ile ilgili ciddi sıkıntılar yaşandı, yaşanmaya devam ediyor. Bu süreçte Büyükşehir Belediyemizin desteklerini esnafımız ile köprü kurarak kendilerine ilettik. Bundan sonraki süreçte de Büyükşehir Belediyesinden destek görmeye devam edeceğimizi düşünüyoruz. Başta Mansur Başkan olmak üzere bütün ekibine çok teşekkür ederiz.”
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz