Ankara Büyükşehir’den çevre ilçelere seferberlik

ÜCRETSİZ MASKE DAĞITIMINA İLÇELERDE DE DEVAM EDİLİYOR

Kent Estetiği Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler son olarak; Şereflikoçhisar, Evren ve Gölbaşı ilçelerindeki kaymakamlık, emniyet ve hastaneler başta olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruşlarının yanı sıra nüfus yoğunluğunun en çok yaşandığı caddeler ve pazar yerlerinde de temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.



Ankara Zabıtası ise ilçelerde araçlarla dolaşarak sosyal mesafe kuralı için vatandaşlara önemli uyarılarda bulunurken, yüz yüze iletişimin en çok yaşandığı pazar yerlerinde hem esnafa hem de vatandaşa ücretsiz maske dağıttı.