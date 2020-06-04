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Beypazarı Zabıtasından Hijyen ve Sosyal Mesafe Denetimi

Beypazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetim yaptı.

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Zabıtadan Hijyen ve Sosyal Mesafe Denetimi

Beypazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetim yaptı.

Yeni normalleşme süreci kapsamında faaliyetlerine başlayan iş yerlerinde denetimleri gerçekleştiren ekipler kafe, kahvehane ve lokantalarda sosyal mesafe ve hijyen koşullarının sağlanıp sağlanmadığına yönelik denetimlerini yaparak işletme sahiplerini de uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirdi.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ‘Halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerimizi ve hijyen çalışmalarımıza periyodik olarak devam ediyoruz. İşletmelerimizi ve vatandaşlarımızı yeni süreçle alakalı olarak bilgilendirerek gerekli tüm desteği sağlıyoruz. Normalleşme süreciyle birlikte tekrar faaliyete başlayan esnaflarımıza da bol ve bereketli kazançlar diliyorum’ dedi.
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