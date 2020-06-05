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Osmanlıspor hazırlık maçı oynadı - Haberler Ankara

TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Ankara Yenikent Osmanlı Stadı’nda hazırlık maçına çıktı.

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Başkent ekibi kendi arasında hazırlık maçı oynadı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Ankara Yenikent Osmanlı Stadı’nda hazırlık maçına çıktı. Başkent ekibinin kendi oyuncuları arasında kurduğu iki takımla 30’ar dakikalık iki devre halinde oynanan maçı Kırmızı takım kazandı. Kırmızı takımın golleri Atakan ve Erdem’den gelirken mavi takımın tek golünü Beykan kaydetti.

Osmanlıspor hazırlık maçı oynadı

Mavi takım; Eyüp, Tunahan, Siraçhan, Görkem (Berkay Anıl), Doğukan, Batuhan, Ali Ülgen, Berk Yiğit (Berkay), Yiğit, Beykan, Batuhan Özdemir

Kırmızı takım; Santiago, Oğuz, Mehmet, Atakan, Kasım, Tamer, Okan, Erdem, Halil İbrahim, Mertan, Todorovic.

ANKARASPOR EMEKTARLARINDAN BAŞKAN KATİPOĞLU’NA ZİYARET

Osmanlıspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu’nu Ankaraspor’un eski oyuncuları ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Ankaraspor formasını 1996-2000 yılları arasında Tahir Ağdere, 1996-1998 yılları arasında Çağlayan Gençcan ve 1999-2010 yılları arasında giyen Hürriyet Gücer, Başkan Katipoğlu’nu ziyaret etti.

Mazideki güzel anıların ve önemli maçların konuşulduğu ziyaretin ardından 3 emektar futbolcu, Başkan Katipoğlu’na ve takıma başarı dileklerinde bulundu.
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