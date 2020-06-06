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Sular yükseldi, sadece Türk bayrağı su yüzeyinde kaldı

Tokat’ın Almus ilçesinde yağışlarla birlikte suların yükselmesi sonucu kayalık gözlerden kaybolurken, sadece Türk Bayrağı su seviyesinin üzerinde kalması ilginç görüntüler oluşturuyor.

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Tokat’ın Almus ilçesinde önceki yıllarda olduğu gibi ilkbaharda eriyen kar ve yağışlarla birlikte su seviyesi yükseldi. Geçtiğimiz yıl tarımsal sulama ve elektrik üretimi nedeniyle suların çekilmesi ile birlikte kıyı şeridinden yaklaşık olarak 150 metre yakında ortaya çıkan kayalıktan eser kalmadı.

Sular yükseldi, sadece Türk bayrağı su yüzeyinde kaldı

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında insanların yürüyerek gidebildikleri Malkayası olarak bilenen kayalık alan sular atında kaldı. Sular altında kalan kayalıktan geriye ise en üst kısmına dikil olan Türk Bayrağı kaldı. İlk bakışta gölün ortasına yakın bölümde sadece Türk Bayrağının dalgalandığı direği görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Baraj kenarından manzarayı izleyenler sıra dışı doğa olayını görüntülemeyi ihmal etmiyor.

"GÖRENLER SUYUN ÜZERİNDE NEDEN BİR BAYRAK VAR DİYE ŞAŞIRIYOR"

Yöre sakinlerinden Murat Dalgıç, geçen yıl yürüyerek geçilebilen Malkayası bölgesine tekne ile gidilebildiğini söyledi. Şuan su yüzeyinde sadece bayrak direğinin ve üzerinde dalgalanan Türk Bayrağının görüldüğünü ifade eden Dalgıç, “Suyun altında kalan bölümde büyük bir kaya parçası var. Bayrak direği onun üzerine dikili idi. Su yükselince kayalık sular atında kalınca sadece bayrak direği su seviyesinin üzerinde kaldı. Görenler suyun üzerinde neden bir bayrak var diye şaşırıyor” diye konuştu.
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