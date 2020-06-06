Beypazarı Belediyesi Evde Bakım Hizmeti Devam Ediyor. Beypazarı Belediyesi Sosyal Belediyecilik alanındaki çalışmalar ile yüzlerce vatandaşının yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Evde Bakım Hizmeti ekipleri ile kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlarımızın evde bakım hizmetlerini üstlenerek, ev temizliği, kişisel bakım, sağlık taraması ve sosyal yardım anlamında tüm ihtiyaçlara cevap veriyor.

Ankara'da Sosyal belediyeciliğe örnek çalışma! Evde Bakım Hizmeti kesintisiz sürüyor

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, “Sosyal belediyecilik anlamında sunmuş olduğumuz Evde Bakım Hizmeti ile yardıma muhtaç, yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımızın ev temizliklerinden kişisel bakımlarına kadar tüm ihtiyaçlarına karşılık veriyoruz. Söz verdiğimiz gibi her zaman vatandaşlarımızın yanında olduk olmaya da devam ediyoruz” dedi.